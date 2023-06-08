Знакомим юных любителей транспорта с раскраской «Алфавит электротранспорта»

С началом летних каникул Горэлектротранс публикует Раскраску «Алфавит электротранспорта». Такой досуг предложили школьникам первокурсники Медиакома Высшей школы экономики при сотрудничестве с Пресс-службой ГЭТ, чтобы ребятам было, что изучить на каникулах, а также вдохновиться на участие в X конкурсе детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Над профориентационной раскраской трудились студентки Медиакома ВШЭ Карина Никитина и Алина Сидорова. Так они решали задачу по популяризации транспортной отрасли среди детей. Реализация программы развития городского электрического транспорта ставит перед предприятием новые кадровые задачи, поэтому важно знакомить детей с этой сферой и увлекать их транспортными специальностями с самых ранних лет. Первые экземпляры раскраски уже получили ребята первой летней профориентационной смены ДОЛ «Зарница», финалисты детского фестиваля «Транспорт: будущее» и гости Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

Листая раскраску, юные любители транспорта узнают основные термины, познакомятся с важными вехами развития троллейбусов и трамваев, а также выдающимися личностями в истории электротранспорта. Открывает раскраску «Аквариум» - трамвай модели ЛМ-68, а закрывает троллейбус ЯТБ-1, с которого начиналось троллейбусное движение в Ленинграде в 1936 году. Также на страницах можно встретить и другие известные экспонаты коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. А также еще одного его обитателя– Кота Трамвайкина, любимого попутчика пассажиров туристического трамвая.

Ребята смогут почувствовать себя настоящими дизайнерами, раскрашивая транспортные средства в любимые цвета и яркие краски. Изучая «Алфавит электротранспорта», дети узнают, где находятся щечки у трамвая и троллейбуса, почему трамвай «носит» юбку, и какое отношение к электротранспорту имеют носороги.

Раскраска доступна для всех желающих, ее можно скачать на сайте Горэлектротранса в разделе спецпроектов.