Пассажирам трамвая №20 провели экскурсию по достопримечательностям Выборгской стороны

Сегодня трамвай №20 отправился по обычному маршруту в необычном качестве: он стал экскурсионным. К 305-летию Выборгской стороны Централизованная библиотечная система Выборгского района совместно с Горэлектротрансом подготовила для жителей города специальный экскурсионный маршрут. Во время праздничного рейса пассажиров познакомили с более чем трехвековой историей Выборгского района.

Около полудня от конечной станции «Проспект Культуры» 20-й трамвай повез пассажиров-экскурсантов. «Здесь, в составе Парголовской мызы, раньше была деревня Паркола, которую Петр I подарил своей дочери Елизавете», - рассказывает экскурсовод, сотрудник библиотеки им. Д.С. Лихачева Ольга Волкова. 20 маршрут был выбран для экскурсионного рейса не случайно: трасса длиной 15 км проходит через многие достопримечательности Выборгского района. История этих мест уходит корнями в петровские, и даже допетровские, времена, проходит через суровые годы блокадного Ленинграда и доходит до наших дней. Путь трамвая лежит через несколько важных исторических районов Петербурга: Шувалово-Озерки, Удельная, Лесной, а также район Нобелевского городка и Военно-медицинской академии. Кстати, в выборе трамвая в качестве транспорта для экскурсии тоже был смысл: организаторы отметили, что это по-настоящему петербургский, исторический транспорт.

«Это было потрясающе! Очень интересно! – делится впечатлениями по окончании экскурсии одна из пассажирок Вера Чугина. Всю дорогу она делала пометки в своем ежедневнике. – Я уже 20 лет занимаюсь краеведением, интересуюсь архитектурой Петербурга, посещаю много подобных мероприятий. Решила сходить на эту экскурсию и осталась в полном восторге».

Это уже не первый опыт сотрудничества ЦБС Выборгского района с Горэлектротрансом. В 2018 году в рамках программы Европейской недели мобильности состоялась первая экскурсионная поездка. Тогда пассажиры проявили большой интерес к акции, и мероприятие повторили, приурочив его ко дню рождения петербургского трамвая 29 сентября.