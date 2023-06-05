В ДОЛ «Зарница» сегодня выездной профориентационный день

«Зарничники» приобщились к транспортным профессиям. Они побывали на экскурсиях в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке и Учебно-курсовом комбинате ГЭТ. Увидеть конку, сфотографироваться с трамвайным «слоном», почувствовать себя в роли вагоновожатого из прошлого и водителя трамвая настоящего – вот такой интересный день выдался сегодня у ребят из ДОЛ «Зарница».

В рамках профориентационной и, скорее, более развлекательной программы группа зарничников первой смены погрузилась в прошлое электротранспорта в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. Здесь ребятам показали первые трамвайные вагоны и рассказали, каким нелегким был труд вагоновожатых XX века. Им приходилось управлять трамваем стоя, не было полноценных дверей и отопления, а иногда приходилось и тесниться, чтобы все пассажиры смогли проехать в трамвае. Наиболее заинтересованные мальчишки с особым вниманием изучили экспонат ЭВК – трамвайный симулятор.

В это время еще одна делегация зарничников отправились в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк. Здесь ребята из отрядов «Капибары» и «Елки» узнали, где ночуют трамваи и троллейбусы после тяжелого рабочего дня, как проходят у них водные процедуры и что нужно сделать, чтобы стать водителем современного трамвая и троллейбуса – получить профессию в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ.

Несмотря на юный возраст гости продемонстрировали изрядную подкованность в вопросах электротранспорта, ведь родители некоторых сегодняшних экскурсантов уже долгие годы являются сотрудниками предприятия.

«У меня и мама, и папа работают водителями троллейбуса. Они много говорят о своей работе, да и я сама уже многое знаю. Например, я точно знаю, как открывать дверь пассажирам, – поделилась своей историей Дарья. – Но мне самой почему-то ближе трамвай. Сегодня я смогла сама поуправлять трамваем на тренажере! Это было так интересно! Мне очень понравилось! Думаю, что в будущем я точно выберу именно трамвай».

Помимо тренажеров трамвая и троллейбуса, особый восторг у ребят вызвал заезд трамвая на автоматическую мойку в СТТП.

Знакомить с различными специальностями, востребованными в ГЭТ, зарничков будут на протяжении всей первой смены. Уже в следующую среду, 14 июня, ещё три отряда «Зарницы» также посетят Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк и Учебно-курсовой комбинат и увидят работу предприятия воочию.