В «Зарнице» на торжественной линейке открыли первую летнюю смену

В ДОЛ «Зарница» состоялась торжественная линейка по случаю открытия первой смены, которая пройдет под девизом «Время первых, или звезды зажигаются». Почти 100 детей распределились по пяти отрядам и уже начали покорять новые вершины. Программа смены составлена с профориентационным уклоном по четырем разным профессиональным направлениям.

В июне в лагере отдыхают пять отрядов: «Капибары», «Елки», «Радуга», «Космостарс» и «Бобры». У каждого отряда – своя цветовая палитра, в отличительном цвете выполнены приветственные наборы из кепок и футболок. С их помощью ребята быстрее познакомятся друг с другом, не потеряют свой отряд на совместных занятиях, а команды станут более сплоченными.

За смену детям предстоит освоить навыки выбранного профориентационного кванта: аграрного, технического, творческого или журналистского. Уже в первые дни пребывания в «Зарнице» для ребят стартовал марафон личностного роста, в рамках которого зарничники обнаруживают у себя новые таланты и находят им применение в проектах, реализуемых вместе с руководителями творческих объединений. Напомним, педагогический состав лагеря сформирован из учителей первой и высшей категорий Санкт-Петербурга, студентов РГПУ им. Герцена, актеров-аниматоров «Академии креативных индустрий», педагогов «Некрасовского педагогического колледжа» и других.

Распорядок дня не даст скучать: с 8:00 до 22:30 день расписан поминутно. Много внимания уделяется развивающим, творческим и коммуникативным мероприятиям. В распорядке есть место профориентационным занятиям по выбранным квантам, общелагерным и отрядным мероприятиям, часу общения и традиционному вечернему «огоньку». Обязательным пунктом является термометрия два раза в день. Для родителей предусмотрены часы посещения детей в будние и выходные дни.

На этой неделе в рамках профориентации по техническому направлению ребята побывают в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса. Там они познакомятся с транспортными профессиями в сфере ГЭТ, увидят учебные классы, в том числе тренажеры трамвая и троллейбуса с эффектом виртуальной реальности.