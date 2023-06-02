«Петербургские магистрали»: вышел в свет майский номер газеты

Горэлектротранс и МАП ГЭТ провели в Петербурге финал Всероссийского детского онлайн фестиваля «Транспорт: будущее», в преддверии летних каникул совместно с Медиакомом ВШЭ выпущена раскраска «Алфавит электротранспорта», в ДОЛ «Зарница» подготовили разноплановую познавательную программу для 4 летних смен. Состоялся большой премьерный показ фильма Президентской библиотеки «От конки к беспилотнику» о людях Горэлектротранса. 320-летие Петербурга встретили на большом параде ретротранспорта и выставке инновационной техники в центре города. Богатой на события стала в мае и основная профильная деятельность предприятия.

Более 500 детских творческих работ со всей страны – таковы итоги Всероссийского онлайн фестиваля «Транспорт: будущее». В Петербурге в качестве спецприза на трёхдневную профориентационную программу собрались финалисты номинации «Трудовые династии» из разных регионов России. Конечно, среди них и петербуржцы, которые достойно представили на фестивале работу своих родителей в СПб ГУП «Горэлектротранс».

Вышел двухсерийный фильм Президентской библиотеки «От конки к беспилотнику» о людях ГЭТ. Фильм строится почти на 50 интервью с представителями самых разных транспортных профессий. Съёмки прямо на рабочих местах проводила режиссёр-документалист Татьяна Дьяконова из Телевизионной службы Президентской библиотеки в рамках соглашения о сотрудничестве организаций.

В рамках сотрудничества пресс-службы Горэлектротранса со студентами Медиакома петербургской Высшей школой экономики выпущена раскраска «Алфавит электротранспорта». Открывает раскраску «Аквариум» - трамвай модели ЛМ-68, а закрывает троллейбус ЯТБ-1. В середине же нашлось место целому «зверинцу»: транспортным «зайцам», «носорогам» Аварийно-восстановительной службы и даже Коту Трамвайкину.

ДОЛ «Зарница» открывает летний сезон-2023. Каждая смена протяжённостью 21 день имеет свое название и с помощью профессиональной педагогической команды реализует определённые задачи: «Время первых, или звёзды зажигаются» (1 июня - 21 июня), «Пространство новых открытий» (24 июня - 14 июля), «Страна супергероев» (17 июля - 6 августа), «Резиденция людей будущего» (9 августа - 29 августа).

В мае в Горэлектротрансе прошли городские конкурсы профессионального мастерства водителей трамвая и водителей троллейбуса. Трасса для вагоновожатых была адаптирована под предстоящий Всероссийский конкурс. А водителям троллейбуса добавили новые испытания, которые выполнялись на троллейбусах с увеличенным автономным ходом, без подсоединения к контактной сети.

Спартакиада Горэлектротранса завершилась уверенной победой команды Управления – третьей подряд! А в спартакиаде Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения сборная выиграла бронзу, оставшись без медалей всего в трёх видах спорта из 23-х.

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