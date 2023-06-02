В Петербурге в ближайшие годы могут появиться полностью беспилотные трамваи

Соглашение о создании полностью беспилотного трамвая в Петербурге подписано 2 июня на научно-техническом совете «Беспилотные технологии в рельсовом транспорте: первые результаты и стратегия развития», проводимом МАП ГЭТ. Участники трехстороннего соглашения – петербургский Горэлектротранс, российский разработчик искусственного интеллекта для наземного транспорта компания Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) и российский производитель подвижного состава ООО «ПК Транспортные системы».

Соглашение определяет сотрудничество в целях проведения разработок по созданию полностью беспилотного трамвая на территории Санкт-Петербурга в период до 2026-2027 гг.

Напомним, что Петербург уже сейчас первым в стране внедрил технологии искусственного интеллекта именно на маршрутный транспорт, который уже находится в регулярной эксплуатации и выходит в город для обслуживания пассажиров. Речь идет об «умных» трамваях, оснащенных согласно техзаданию Горэлектротранса комплексом активной помощи водителю и которые с 2022 года поступают на предприятие по программе обновления подвижного состава.

«Основа жизни – это движение, это развитие. Как у человека, так и у искусственного интеллекта. В этой связи надо всегда себе планку задирать и ставить следующие задачи. Да, мы сегодня выпустили трамваи на линии с элементами искусственного интеллекта. Да, там много проблем и много того, что надо дорабатывать. Но мы, подписывая соглашение, ставим следующую цель – создание полностью автоматизированного трамвая. И мы ее безусловно достигнем», – говорит директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Полная автономность позволит вывести движение электротранспорта и его организацию на принципиально новый уровень безопасности и эффективности. Также это позволит создать для пассажиров более комфортные условия движения, обеспечит плавную скорость трамвая, минимизирует интервалы ожидания, существенно продлит срок службы рельсовой инфраструктуры.

«Беспилотность – это полное отсутствие человеческого фактора. Искусственный интеллект трамвая не отвлекается на сообщения в мобильном телефоне, не испытывает депрессий, не торопится и не тормозит, что позволяет поддерживать оптимальный график движения, наилучшим образом реагирует на дорожные ситуации. Важно, что беспилотный транспорт непрерывно самообучается в процессе эксплуатации. Опыт одного трамвая в преодолении тех или иных проблем становится сразу доступным всему транспортному флоту, что позволяет поднять безопасность движения на самый высокий уровень», – отмечает генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова

Помимо проблем, связанных с движением транспорта, системы управления с полной автономностью помогут решить один из ключевых вопросов в сфере городского электротранспорта не только в нашей стране, но и во всем мире – кадровый.

«Сейчас у людей появился блеск в глазах. И этот процесс важный, водители и те, кто обслуживают транспорт, начинают задумываться о том, что к новой технике нужны новые знания, что меняется номенклатура специальностей. В петербургском Горэлектротрансе много молодых сотрудников, в том числе из рядового состава, уже пошли в вузы, пытаясь вытянуть себя на новый уровень кругозора, социальной лестницы и карьеры. Это наиболее эффективный путь в ситуации с активным внедрением новых интеллектуальных систем», – продолжает Денис Минкин.

Разработка беспилотного городского транспорта повлечет за собой появление новых, более совершенных и значимых профессий, таких как бортинженер, помогающий слабым, следящий за порядком и безопасностью и работоспособностью аппаратуры и агрегатов трамвая.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot:

«Вся история человечества связана с уходом одних профессий, вследствие технологического развития, и появления других. Никто сегодня не расстраивается по поводу того, что исчезли кучеры и трубочисты. Так и на место водителей трамвая будут приходить операторы флотов беспилотного электортранспорта. Работу умных трамваев нужно контролировать, а это более квалифицированный и более оплачиваемый труд. Так на наших глазах сегодня использование сервиса ChatGPT заменяет множество персонала во многих компаниях. Это новые специалисты - операторы работы с ChatGPT. Нужно помнить, что новые технологии – это инструмент, который позволяет облегчить труд человека, сделать его жизнь более удобной, безопасной, здоровой и счастливой».

Участники проекта отмечают, что система автопилотирования трамвая будет повышать уровень своего интеллекта постепенно, переключая на себя все больше функций управления движением и оставляя за водителем задачи контролера, включая безусловное право вмешиваться в процесс управления. Сроки появления версий автопилота со старшими уровнями автономности, график проведения тестирований и испытаний, а также другие этапы реализации проекта будут определены после завершения подготовки и согласования его общего плана.

В любом случае, полностью беспилотный режим управления трамваем будет реализован, когда участники проекта будут гарантировано уверены в его надежности и соответствии заявленным в техническом задании характеристикам, а также после выполнения всех необходимых этапов испытаний, тестирования систем беспилотного трамвая и их сертификации.

Александр Дубровкин, генеральный директор «ПК ТС»:

«Современные транспортные технологии развиваются весьма быстрыми темпами. Поэтому говорить о полностью беспилотных трамваях как о техническом чуде из далекого будущего в корне неправильно. Беспилотные трамваи – это транспорт завтрашнего дня. Понимая это, в нашей компании уже несколько лет работают в этом направлении. Еще в 2019 году «ПК Транспортные системы» совместно с партнерами начала тестировать систему автопилота. И уже сегодня отдельные ее элементы пошли в серию и интегрированы в конструкцию трамваев моделей 71-932 «Невский», 71-923 М «Богатырь М» и 71-931 М «Витязь М», которые наша компания поставляет в Санкт-Петербург. Так, при нештатной ситуации, возникновении препятствия по ходу движения, если водитель не предпринимает никаких действий, система будет предупреждать его звуковыми сигналами, а в случае отсутствия реакции со стороны водителя – останавливать вагон. В дальнейшем эта система будет только совершенствоваться, становиться все более умной, пока, в конечном счете, трамваи полностью не станут беспилотными».

Отметим, что в рамках проводимого в Петербурге 1-2 июня НТС также решено на базе петербургского Горэлектротранса создать Полигон для обучения водителей и испытания перспективных технических решений обеспечения безопасного автономного движения общественного электротранспорта.

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