На базе петербургского Горэлектротранса появится полигон для тестирования умных трамваев

В Санкт-Петербурге идёт второй день деловой программы научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта – крупнейшего отраслевого органа, объединяющего более ста организаций со всей России, а также ряда ведущих европейских государств в этой области. В работе НТС «Беспилотные технологии в рельсовом транспорте: первые результаты и стратегия развития» сегодня на площадке Политехнического университета вместе с руководителями предприятий ГЭТ страны приняли участие заместитель руководителя Фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Морозов, заместитель Министра промышленности и торговли России Василий Шпак, заместитель директора Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Константин Волнухин, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Владимир Луговенко.

Одной из ключевых тем НТС стало решение о создании на базе петербургского Горэлектротранса Полигона для обучения водителей и испытания перспективных технических решений обеспечения безопасного автономного движения общественного электротранспорта.

Заместитель руководителя Фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Сергей Морозов уделяет большое внимание вопросам цифровизации городского транспорта и ведет в этом направлении серьёзную работу в рамках проекта Партии «Выбирай своё», координатором которого он является:

«В этом смысле инициативы Горэлектротранса Санкт-Петербурга и компании Cognitive Pilot по массовому внедрению технологий искусственного интеллекта на основе отечественных разработок в систему городского электротранспорта, а также создание важнейших инфраструктурных элементов сферы беспилотного транспорта, таких как полигон для тестирования умного гортранспорта необходимо поддерживать. За беспилотными технологиями и инновационным творчеством - будущее. Даже уже настоящее. Использование отечественных технологий и искусственного интеллекта позволит нам достичь технологического суверенитета. Положительный опыт этого проекта необходимо масштабировать на другие субъекты российской федерации», - отметил Сергей Морозов на открытии НТС.

Создание Полигона на базе петербургского Горэлектротранса предоставит возможность производителям испытывать новинки техники и оборудования подвижного состава в условиях реальной среды.

Василий Шпак, Заместитель Министра промышленности и торговли России:

«Крайне важно создать условия для масштабного внедрения созданных технологических решений в России и за рубежом. С этой целью Минпромторг России, совместно с отраслевым институтом НАМИ, предприятиями-производителями и ассоциацией городского электрического транспорта создают Полигон новейших технологий автономности для электротранспорта. Задачей Полигона будет апробирование, стандартизация и сертификация разработок на базе искусственного интеллекта, а также подготовка специалистов и всех заинтересованных лиц на специальных тренажерах».

Приветственное слово Василия Шпака, заместителя Министра промышленности и торговли России

В функционал полигона на территории одной из площадок петербургского Горэлектротранса будут включены:

проверка всех «умных» трамваев с системами активной помощи в процессе приемки подвижного состава всех текущих поставок; обучение водителей и обкатка ими нового подвижного состава для дальнейшей работы на линии с пассажирами; испытания и апробация перспективной техники и технических решений, ещё только разрабатываемых производителями.

Денис Минкин, директор СПб ГУП «Горэлектротранс»:

«Искусственный интеллект, роботы стоят у нас на пороге и громко стучатся к нам в дверь. Я думаю, что лучше мы научим их работать, чем они попробуют это сделать сами. Мы в течение последнего года успешно реализуем совместно с Cognitive Pilot проект по использованию умной системы помощи водителю на серийных трамваях нашего города. Очевидно, что продолжением этой работы будет создание Полигона для испытания перспективных технических решений горэлектротранспорта. Вполне возможно, что процесс создания этих систем должен быть сертифицирован со стороны государства, так как они вмешиваются в безопасность движения».

В частности, Полигон создается для тестирования систем, которые потенциально могут быть внедрены на трамваи в целях сбора и автоматического анализа данных об окружающей обстановке в разрезе нужд различных городских ведомств. К примеру, обнаружив снежный завал или неправильно припаркованный автомобиль, система отправит сигнал в соответствующую городскую структуру.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot:

«СПб ГУП "Горэлектротранс" было выбрано в качестве площадки для создания полигона, как наиболее соответствующее высоким требованиям, предъявляемым к международным объектам такого уровня по объему площадей для проведения работ, наличию необходимых инфраструктурных объектов, рельсовых путей, необходимого оборудования для проведения испытаний, удобной логистической доступности как для проведения работ, так и для демонстрации полученных результатов субъектам РФ, заинтересованным представителям зарубежных стран и компаний, а также для проведения симпозиумов и совещаний».

На текущем этапе развития проекта его участниками уже подготовлена концепция создания полигона, которая включает основные положения и технические требования к созданию подобных объектов, его инфраструктуры, основных блоков и элементов, а также этапы и сроки его реализации.

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