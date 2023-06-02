3 июня трамваи и троллейбусы примут участие в «Купчинской весне»

3 июня в парке Интернационалистов пройдет Второй ежегодный фестиваль ретротранспорта «Купчинская весна». Фестиваль организует Администрация Фрунзенского района в рамках празднования 320-летия со дня основания Санкт-Петербурга. В мероприятии примут участие раритетные экспонаты Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта, и современная техника СПб ГУП «Горэлектротранс».

Посетителей семейного праздника ждет встреча с железным «Слоном» – трамвайным поездом ЛМ-49+ЛП-49 1949 года выпуска. Такое необычное, но в то же время уважительное прозвище ленинградцы дали послевоенному трамвайному вагону за массивный внешний вид, округлые формы и окраску верхней части кузова в цвет слоновой кости.

Компанию раритетному тяжеловесу «Слону» составит «Машка» – трамвай ЛМ-68М 1973 года разработки, всего было выпущено более 2000 таких моделей. Это была усиленная и модернизированная версия ЛМ-68, прозванного «Аквариумом». Трамвайщики ласково и по-свойски называют вагоны ЛМ-68М «Машками» – за букву «М» в индексе.

По соседству с ним разместится современный «умный» низкопольный трамвай «Богатырь-М», примечательно, что ровно год назад в День города в Трамвайный парк № 7 прибыл первый трамвай этой модели. Вагоны оборудованы комплексом активной помощи водителю, который, согласно техническому заданию Горэлектротранса, устанавливается на все вагоны, поступающие в город с 2022 года. Петербург стал первым городом в стране, который начал регулярную эксплуатацию серийных трамваев с системой активной безопасности.

Что касается троллейбусной пары «ретро-современность», она будет представлена раритетным ЗиУ-9 1973 года выпуска и современным троллейбусом «Ольгерд» 2022 года. ЗиУ-9 выпускались в Энгельсе на заводе им.Урицкого, поставлялись в большинство городов СССР и даже за границу. Эта модель троллейбуса отличалась высокой надежностью и ремонтопригодностью, она стала самой массовой в мире – выпущено более 42 тысяч экземпляров. Белорусский троллейбус с увеличенным автономным ходом «Ольгерд» также пополнил парк ТУАХов 27 мая 2022 года. Сейчас в Петербурге действует крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом из 9 маршрутов.

Помимо указанных моделей Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ представит уже полюбившийся и знакомый зрителям по прошлогоднему фестивалю интерактивный экспонат – раму троллейбуса МТБ-82Д. Сам троллейбус известен в народе как «синий троллейбус» благодаря творчеству Булата Окуджавы. Сохранившаяся рама принадлежала МТБ-82Д, который работал в Ленинграде под бортовым номером 245. После того, как он был обнаружен, с него был снят корпус, не подлежащий восстановлению. Под ним оказалась в удовлетворительном состоянии рама, ее было решено не утилизировать, а создать из нее интерактивный игровой макет. Для детей рама стала настоящим аттракционом, по которому можно ходить, где все можно трогать и даже крутить руль.

Фестиваль «Купчинская весна» пройдет 3 июня с 12:00 до 16:00 в парке Интернационалистов и прилегающей к нему территории. Вход свободный.