«Умные» трамваи в Петербурге на штатном маршруте № 24 прошли более 50 тыс. км

Петербургский Горэлектротранс уже почти год эксплуатирует на линии серийные трамваи с элементами искусственного интеллекта – системой активной помощи водителю. 1-2 июня выводы об этой практике и стратегии развития городского электротранспорта эксперты со всей России обсуждают на научно-техническом совете «Беспилотные технологии в рельсовом транспорте: первые результаты и стратегия развития». Организатор НТС - Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), крупнейший отраслевой орган, объединяющий более ста организаций со всей России, а также ряд ведущих европейских государств в этой области.

НТС МАП ГЭТ образован на базе действующего с 2020 года НТС петербургского Горэлектротранса, в который входят большинство предприятий ГЭТ страны, производители подвижного состава, бортовых систем, систем энергетики, телемеханики, управления, технологий путевого хозяйства, представители науки и учебных заведений. Среди основных задач НТС - координация деятельности между эксплуатирующими организациями и предприятиями промышленности в целях интенсивного инновационного развития.

На июньской деловой программе в Петербурге руководители предприятий городского электрического транспорта подвели итог и дали оценку реализации проекта СПб ГУП «Горэлектротранс» и компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) по промышленному использованию системы активной безопасности и помощи водителю Cognitive Tram Pilot на основе искусственного интеллекта (ИИ) на серийных трамваях Санкт-Петербурга, поступающих в регулярную эксплуатацию с 2022 года.

«Важно отметить, что те технические решения, которые мы сейчас обсуждаем, - это не фантастическое будущее, а уже сегодняшний день. Потому что система активной безопасности реализована Горэлектротрансом Петербурга впервые в стране на штатных маршрутах города», - подчеркивает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Так, с сентября 2022 года по май 2023 года умные трамваи с установленной, обученной и настроенной системой прошли на маршруте №24 более 50 тыс. км. Более того все новые серийные трамваи, поступающие в город с 2022 года, по техзаданию петербургского Горэлектротранса оснащаются новой системой, и робот фактически участвует в управлении трамваем. На данный момент в инвентарном парке предприятия уже 82 вагона, оснащенных ИИ Cognitive Pilot.

Денис Минкин, директор СПб ГУП «Горэлектротранс»:

«Тема оказалась очень интересна с технической точки зрения, потому что выявила целый ряд направлений и проблем, которые мы даже представить себе не могли. Это и необходимость обучения этих интеллектуальных систем: точно так же, как мы учим водителей, мы теперь учим автопилоты запоминать маршрут, правильно реагировать на дорожные ситуации, адаптируем их алгоритмы. Второй момент – это необходимость построения системы переподготовки кадров и образования внутри Горэлектротранса, потому что в перспективе, когда эти системы внедрятся уже на уровне полноценного автопилотирования, водитель трамвая должен стать уже фактически бортинженером и изменить профиль своей специальности. Третье – принципиально новая система организации производства трамваев. Становится совершенно очевидно, что все бортовые системы должны быть интегрированы в единую систему управления».

Применение ИИ в управлении трамваями на данном этапе позволяет сделать транспортный поток на линиях более равномерным, минимизировать заторы, обеспечить более комфортный для пассажиров скоростной режим, без резких рывков и торможений, сократить время ожидания трамваев на 5-10%. Кроме того, контроль скоростного режима позволяет более бережно сохранять рельсовую инфраструктуру, минимизировать число инцидентов с «биением» стрелок, повреждением крестовин и кривых участков полотна. Этот фактор, по мнению экспертов, на 30-40% может продлить срок жизни инфраструктуры и вагонов и до 15% сэкономить бюджетные средства на ремонт.

Кроме того, за время эксплуатации Cognitive Tram Pilot разработчики получили большой объем ценнейшей информации, которая позволит повысить безопасность на дорогах. Это данные о причинах возникновения проблемных ситуаций на дорогах, разных категориях нарушения ПДД и т.д. На их основе в ближайшем будущем планируется выпуск рекомендаций водителям автотранспорта о том, как не следует ездить в общем потоке с трамваями.

Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot:

«Санкт-Петербург стал первым российским регионом, который массово внедрил отечественные технологии ИИ в сферу общественного электротранспорта. Для Горэлектротранса задачи повышения безопасности движения, создания более комфортной среды передвижения для пассажиров, снижения нагрузки с машиниста являются одними из первых приоритетов. Положительный результат совместного проекта - это яркий пример другим российским регионам. В наших планах развивать функционал системы. Умные трамваи будут повышать уровень автономности до полной автономии, а также смогут проводить постоянный мониторинг инфраструктуры города - определять проблемные зоны, повреждение дорожного полотна, знаков, элементов освещения и т.д. Это позволит сэкономить существенную часть бюджетных средств на ремонт, повысит качество инфраструктуры, создаст дополнительные удобства для горожан».



Заглавное фото - О.Соловьев