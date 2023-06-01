По дороге в лето: в «Зарницу» отправились первые отдыхающие

1 июня, в Международный день защиты детей, в детский оздоровительный лагерь «Зарница» отправились два автобуса с зарничниками на борту. От ворот Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка под звучание веселых детских песен их провожали современный ТУАХ, ростовые куклы, родители и даже домашние животные. Настроение летнее, настрой отличный.
Последние приготовления перед отъездом – заполнение анкет, выданных сотрудниками ДОЛ «Зарница», фотографирование на память перед и внутри троллейбуса с увеличенным автономным ходом, знакомство с отрядами, посадка в автобусы и в путь. Почти 100 ребят посетят первую летнюю смену в лагере и откроют летний сезон 2023 года. В лагере для них уже все готово.
Напомним, в этом году «Зарница» проведет четыре тематические летние смены по 21 день:
Первая смена – профориентационная. Детей ждет объединение к команды-кванты по направлениям (аграрный, технический, творческий и журналистский), решение интересных задач, веселые игры и новые открытия.
Желаем ребятам хорошо отдохнуть и встретить новых друзей!