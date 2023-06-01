По дороге в лето: в «Зарницу» отправились первые отдыхающие

01 июня 2023

1 июня, в Международный день защиты детей, в детский оздоровительный лагерь «Зарница» отправились два автобуса с зарничниками на борту. От ворот Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка под звучание веселых детских песен их провожали современный ТУАХ, ростовые куклы, родители и даже домашние животные. Настроение летнее, настрой отличный.

 

Последние приготовления перед отъездом – заполнение анкет, выданных сотрудниками ДОЛ «Зарница», фотографирование на память перед и внутри троллейбуса с увеличенным автономным ходом, знакомство с отрядами, посадка в автобусы и в путь. Почти 100 ребят посетят первую летнюю смену в лагере и откроют летний сезон 2023 года. В лагере для них уже все готово.

 

Напомним, в этом году «Зарница» проведет четыре тематические летние смены по 21 день:

  • «Время первых, или звезды зажигаются» (1 июня-21 июня)
  • «Пространство новых открытий» (24 июня-14 июля)
  • «Страна супергероев» (17 июля-6 августа)
  • «Резиденция людей будущего» (9 августа-29 августа)

 

Первая смена – профориентационная. Детей ждет объединение к команды-кванты по направлениям (аграрный, технический, творческий и журналистский), решение интересных задач, веселые игры и новые открытия.

 

Желаем ребятам хорошо отдохнуть и встретить новых друзей!

 

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