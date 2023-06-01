Участники X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» нарисуют транспорт будущего

Тема – 2023: «Транспорт: будущее»

1 июня, в День защиты детей, петербургский Горэлектротранс традиционно дает старт ежегодному конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В этом году творческое соревнование отмечает 10-летний юбилей, а тема юбилейного сезона созвучна названию Всероссийского детского фестиваля-2023 «Транспорт: будущее» под эгидой Горэлектротранса и Международной ассоциации предприятий ГЭТ. Юным художникам, как до этого и участникам фестиваля, предстоит непростая задача – оформить свои идеи и фантазии о том, какими будут трамваи и троллейбусы будущего. Конкурс посвящен 320-летию Санкт-Петербурга, большая часть истории которого связана с городским рельсовым транспортом: от конки до трамвая.

В год 320-летия Санкт-Петербурга Горэлектротранс предлагает участникам конкурса представить трамваи и троллейбусы будущего. Уже сейчас подвижной состав городского наземного электрического транспорта является флагманом отрасли по многим показателям. «Умные» трамваи, троллейбусы с увеличенным автономным ходом ежедневно курсируют по маршрутам, комфортно перевозя тысячи пассажиров. Но каким будет транспорт через 5 или 10 лет, а через 20-30 лет, когда нынешние школьники уже сформируются как профессионалы и будут решать современные задачи отрасли ГЭТ? Возможно, у юных художников уже есть интересные решения и мысли на этот счёт, осталось их только оформить в виде творческих работ.

Цель конкурса – поощрить и развить талант детей, научить ребят своими глазами видеть необычное на знакомых и привычных улицах родного города на Неве. Кроме того, привлекая внимание к городскому электротранспорту с помощью конкурса, в петербургском Горэлектротрансе во время летних каникул напоминают маленьким пешеходам и пассажирам о важности соблюдения ПДД. Лучшие работы традиционно украсят борта трамваев и троллейбусов.

Условия участия

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Прием работ осуществляется в электронном виде с обязательным заполнением анкеты участника. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать при хорошем свете, четко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить – он может потребоваться для организации выставки (будет сообщено дополнительно). Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа.

Анкета участника: заполняется в электронном виде.

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2023 года.