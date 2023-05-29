Готовность на все 100%: «Зарница» ждет своих первых гостей!

В детском оздоровительном лагере «Зарница», подведомственном петербургскому Горэлектротрансу, готовы встречать первых в этом году зарничников. Летний сезон стартует в лагере традиционно 1 июня, в Международный день защиты детей. Программа первой смены с уклоном в профориентацию обещает быть насыщенной и необычной. Отряды объединятся в четыре разных тематических кванта, а сама смена пройдет под девизом «Время первых, или звезды зажигаются».

Зажигать новые «звезды» и юные таланты будет сильный педагогический состав: учителя первой и высшей категорий петербургских школ, студенты РГПУ им. Герцена, актеры-аниматоры «Академии креативных индустрий», педагоги «Некрасовского педагогического колледжа» и другие. Под их руководством ребята объединятся в кванты: аграрный, технический, творческий и журналистский.

В течение смены команда каждого кванта будет практиковаться в выбранном направлении с обязательным качественным итоговым результатом. Для аграрного кванта это станет, возможно, разбитый садик или грядки с урожаем. Ребята из технического кванта освоят новые транспортные профессии на базе площадок Горэлектротранса – Учебно-курсового комбината и Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Творческий квант подготовит свои первые самостоятельные театральные и концертные номера. А журналистский квант под кураторством Пресс-службы Горэлектротранса поближе познакомится с миром медиакоммуникаций и опубликует свои первые журналистские проекты в рубрике «Зарница-Озорница» корпоративной газеты «Петербургские магистрали».

И, конечно, всем ребятам по традиции предложат стать участниками уже 10-го конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», проводимого Горэлектротрансом в каникулы. Тема юбилейного конкурса под стать профориентационным целям летнего сезона в ДОЛ – «Транспорт: будущее».

А пока для ребят уже подготовили приветственные наборы из брендированных кепок, футболок и полотенец, для каждого отряда – свой цвет. На территории лагеря: профессиональные батуты, крытый спортзал с прорезиненным покрытием для занятий единоборствами, открытая баскетбольная площадка, поле для пляжного волейбола с чистым песком, большая тренажерная зона для общей физической подготовки, велосипедная станция и многое другое для активного досуга. Повара столовой «Зарницы» уже изучили новое меню и готовы радовать детей полноценным пятиразовым питанием. К слову, для сладкоежек в меню включили вкусные, но полезные десерты.

В летний сезон-2023 ДОЛ «Зарница» примет четыре смены:

«Время первых, или звезды зажигаются»: 1 июня-21 июня

«Пространство новых открытий»: 24 июня-14 июля

«Страна супергероев»: 17 июля-6 августа

«Резиденция людей будущего»: 9 августа-29 августа

Информация о заезде и приобретении путевок:

+7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61

ДОЛ «Зарница» – ведомственный лагерь петербургского Горэлектротранса, самого экологичного городского транспортного предприятия. Лагерь расположен в живописном уголке Всеволожского района, где ребят ждет насыщенный отдых в окружении соснового леса в комфортабельных корпусах и с разнообразной методической и спортивной программой. 69-летний лагерь в прошлом году перезапустился после масштабной реконструкции: заменены инженерные коммуникации, улучшены бытовые условия, появились новые современные спортплощадки и велостанция. Кроме того, лагерь стал всесезонным и впервые принял осенние и зимние смены. А сама работа лагеря помимо полноценного отдыха стала нацелена еще и на профориентацию. Таким образом, ДОЛ «Зарница» вошёл в профориентационную систему Горэлектротранса наряду с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ.

