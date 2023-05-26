Горэлектротранс и университет ГПС МЧС России испытывают аккумуляторную батарею для ТУАХ на пожарную безопасность

Сегодня на Октябрьской набережной у Вантового моста на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России проходят исследовательские натурные испытания литий-ионных аккумуляторных батарей, используемых в троллейбусах с увеличенным автономным ходом. В испытаниях принимают участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и начальник университета Богдан Гавкалюк.

Фото:

Литий-ионные аккумуляторные батареи, которыми оборудованы троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ), содержат пожароопасные материалы. Целью проведения исследований является получение экспериментальных данных для оценки пожарной опасности литий-ионных аккумуляторов в составе троллейбусов, а также выявление времени наступления критических значений опасных факторов пожара.

В ходе испытаний моделируется пожар аккумуляторной батареи в заднем отсеке троллейбуса и измеряется ряд параметров: температура горения батареи и температура в подвижном составе, время появления и характер повреждений, потеря видимости в салоне троллейбуса; концентрация кислорода, углекислого и угарного газа, утечка электролита и другие значения.

Участие в испытаниях принимают курсанты университета ГПС МЧС России, работники троллейбусных парков №№ 2 и 6, начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Горэлектротранса Сергей Китаев.

Совместные испытания, тренировки и учения предусматривает соглашение о сотрудничестве между ГЭТ и университетом ГПС МЧС РФ.