В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ открылась выставка «Рельсовая жизнь»

26 мая в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта представили выставку неслышащих художников и фотографов «Рельсовая жизнь». Это серия работ, которая сформировалась силами автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский театр глухих» и творческого объединения неслышащих деятелей культуры и искусства «Арт-Неваградъ». Открытие выставки приурочили к 320-летию Санкт-Петербурга.

Свои работы представили 22 художника и фотографа. Все они посвящены городскому электрическому транспорту: его атмосфере, настроению, пассажирам. Председатель творческого объединения «Арт-Неваградъ» и один из кураторов выставки Жанна Привалова отметила, что участники долго и ответственно готовились и открытие этой выставки действительно очень большое событие для них. А директор и художественный руководитель Санкт-Петербургского театра глухих Владимир Бочаров выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с петербургским Горэлектротрансом.

На открытии выставки состоялся концерт артистов театра глухих, на котором гостям показали несколько номеров с пантомимами и жестовым пением. Завершилась программа открытия показом мод 50-60-х гг., подготовленным силами артистов театра. После концерта и общего фото на память, для зрителей и артистов провели экскурсию по Экспозиционно-выставочному комплексу ГЭТ.

Подробности о работе выставки «Рельсовая жизнь» на сайте Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ