В Петербурге назвали имена лучших водителей троллейбуса

26 мая 2023

В Горэлектротрансе завершился юбилейный, 50-й городской конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса.  Победителей определили по результатам финальной части, состоявшейся 25 – 26 мая на Сызранской улице, где располагается первая площадка Троллейбусного парка № 1. Два первых места заняли водители именно этого старейшего парка – кстати, самого крупного предприятия ГЭТ Европы. Бронзовым призёром стал профессионал из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка.

 

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I место: Дмитрий Иванов, 1995 г.р., Троллейбусный парк № 1.

 

 

Стаж работы в Горэлектротрансе: 2,7 лет.

 

Участие в конкурсе: 2021 г. (4 место).

 

«Я ожидал, что займу высокое место, но не ожидал, что настолько! Подготовка дала свои плоды, конечно. Ребята все молодцы, конкуренты очень сильные в этом году были, разрывы вообще минимальными получились. Рад, что смог победить! Это произошло за счёт опыта, приобретённого в позапрошлом году, и за счёт опыта, приобретённого в прошлом году, когда я остановился ещё на этапе конкурса в нашем парке. На этот раз труднее всего было найти в себе силы и мотивацию продолжать заниматься и тренироваться. А на трассе основные сложности были опять-таки борьбы c самим собой – чтобы не перенервничать, чтобы держать себя в руках».

 

 

Упражнение выполняет Дмитрий Иванов

 

II место: Артём Пазухин, 1991 г.р., Троллейбусный парк № 1.

 

 

Стаж работы в Горэлектротрансе: 3,6 лет.

 

Участие в конкурсе: первое.

 

«Эмоции, конечно, положительные! Мы тренировались, готовились к этому участию, наш тренер Игорь Корнилов помогал нам, наши ошибки корректировал, так что выражаю ему благодарность. Я бы сказал, что достиг успеха за счёт вождения. Кому-то дан этот талант, кому-то нет. А в общем…Неописуемое удовольствие от этого выступления! Пока ещё не разобрался с эмоциями!»

 

III место: Алексей Степанов, 1995 г.р., Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

 

 

Стаж работы в Горэлектротрансе: 3,9 лет.

 

Участие в конкурсе: 2022 г. (4 место).

 

«Когда я узнал, что занял третье место, это был громкий крик на весь Большеохтинский мост, как раз там мимо проезжали! Радости много, ещё ведь очень небольшой отрыв от первого и второго мест, поэтому веры в себя только добавилось. Во-первых, я нашёл в парке хорошего инструктора, точнее, он нашёл меня – Сергей Борисович Андреев. Он увидел меня, увидел мои способности,  мой талант помножился на его опыт, и вот что мы имеем в итоге».

 

Теперь победителям будет автоматически присвоен следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших смогут повысить разряд досрочно.

 

В этом году к традиционным упражнениям на трассе (маневрирование, точный подъезд к остановочному пункту, «змейка», заезд в бокс), были добавлены новые испытания: проезд по кругу передним и задним ходом, а также заезд в бокс по новой, непривычной схеме. Причём все упражнения второго дня водители выполняли на троллейбусах с увеличенным автономным ходом, без подсоединения к контактной сети. Особенно впечатлило участников прохождение круга. Судьи и зрители, затаив дыхание, смотрели, как огромная машина выходит с упражнения «змейка» и на скорости вписывается в круг, проходя его быстро и легко. Кажется, что и сами организаторы, придумавшие для конкурсантов этот сюрприз, были немало удивлены тому, насколько современный троллейбус может быть манёвренным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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