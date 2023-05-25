В Петербурге назвали имена лучших водителей троллейбуса

В Горэлектротрансе завершился юбилейный, 50-й городской конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. Победителей определили по результатам финальной части, состоявшейся 25 – 26 мая на Сызранской улице, где располагается первая площадка Троллейбусного парка № 1. Два первых места заняли водители именно этого старейшего парка – кстати, самого крупного предприятия ГЭТ Европы. Бронзовым призёром стал профессионал из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка.

Фото:

I место: Дмитрий Иванов, 1995 г.р., Троллейбусный парк № 1.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 2,7 лет.

Участие в конкурсе: 2021 г. (4 место).

«Я ожидал, что займу высокое место, но не ожидал, что настолько! Подготовка дала свои плоды, конечно. Ребята все молодцы, конкуренты очень сильные в этом году были, разрывы вообще минимальными получились. Рад, что смог победить! Это произошло за счёт опыта, приобретённого в позапрошлом году, и за счёт опыта, приобретённого в прошлом году, когда я остановился ещё на этапе конкурса в нашем парке. На этот раз труднее всего было найти в себе силы и мотивацию продолжать заниматься и тренироваться. А на трассе основные сложности были опять-таки борьбы c самим собой – чтобы не перенервничать, чтобы держать себя в руках».