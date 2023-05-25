«Литературный трамвай» отправился в рейс ко Дню города

Трамвай № 49 в преддверии 320-летия Дня города – Дня основания Санкт-Петербурга сегодня отправился в Литературный рейс. Акция Молодежного креативного объединения «МолоКО» Центра «Фрунзенский» и Горэлектротранса радует пассажиров трамвая не первый год. Жители города вместе с артистами исполняют песни, посвященные любимому городу, а гости Северной столицы с удовольствием участвуют в викторинах на знание истории Санкт-Петербурга.

Петербургский трамвай – постоянный участник важных городских событий. И сегодня «Литературный трамвай» вышел на маршрут № 49, чтобы вместе с пассажирами отпраздновать наступление 320-летнего юбилея со дня основания Санкт-Петербурга, который город отметит 27 мая. На борту праздничного рейса в исполнении солистов ансамбля «Купчинские зори» звучали всем известные композиции: «Город над вольной рекой» (неофициальный гимн Петербурга «Вечерняя песня») композитора Василия Соловьева-Седого на стихи Александра Чуркина, «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра и др. Члены Молодежного креативного объединения «МолоКо» прочли стихи и провели викторину на знание истории нашего города. Всем участникам акции были вручены памятные сувениры.

Фото: Молодежный центр «Фрунзенский»