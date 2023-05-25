Водители покажут новую маневренность современных троллейбусов на конкурсе профмастерства

В Горэлектротрансе стартовал заключительный этап городского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса. В финал вышли по 2 -3 водителя от каждого парка, за исключением Троллейбусного парка № 1. Самое крупное предприятие электрического транспорта Европы представят 6 финалистов. В общей сложности на старт вышли 17 водителей. Все они уже по праву могут считаться лучшими, поскольку прошли предварительный отбор на первом этапе конкурса непосредственно в троллейбусных парках.

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Первый день испытаний начался с жеребьёвки, определившей стартовые номера, под которыми предстоит выступать финалистам. Также сегодня в программе – задание по приёмке подвижного состава и первые заезды. Большинство задач прекрасно знакомы водителям по ежедневной линейной работе: это маневрирование, точный подъезд к остановочному пункту, упражнение «змейка», заезд в бокс и другие испытания на трассе.

Помимо новых упражнений на трассе особую праздничную атмосферу конкурса задают сразу две круглые даты: конкурс проходит в преддверии 320-летия Петербурга и сам является юбилейным – пятидесятым. В финале соревнований водителей ждёт сюрприз на конкурсной трассе – задания, которые они не отрабатывали заранее. Такой конкурсный подход отражает специфику профессии водителя электротранспорта: дорожная обстановка меняется за считанные секунды и профессионал на дороге должен уметь эффективно справляться с новыми обстоятельствами.

Второй день соревнований будет усложнён новыми упражнениями: движение по кругу передним и задним ходом, а также заезд в бокс по новой, непривычной схеме. Все упражнения второго дня водителям предстоит выполнять на троллейбусах с увеличенным автономным ходом без подсоединения к контактной сети.

Имена победителей конкурса станут известны 26 мая. Им будет автоматически присвоен следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших смогут повысить разряд досрочно.