Петербургский Горэлектротранс принял участие в заседании Международной ассоциации «Метро»

Мероприятия состоялись в Ташкенте в период с 15 по 18 мая. Петербургский Горэлектротранс, входящий в состав Международной ассоциации «Метро», представлял начальник отдела перспективного развития ГЭТ Андрей Уланов.

Одним из центральных событий встречи стала конференция по актуальным вопросам эксплуатации метрополитенов и производству оборудования для метрополитенов. В частности, обсуждались разработка и использование интерактивных электронных технических руководств при эксплуатации и обслуживании подвижного состава, продукты и решения дли городского рельсового транспорта, перспективные вопросы обеспечения комплексной безопасности на транспорте.

Также в рамках заседания состоялся технический визит на объекты ГУП «Toshkent metropoliteni» и рассмотрены текущие вопросы деятельности Международной ассоциации «Метро».

Напомним, петербургский Горэлектротранс был включён в состав Международной ассоциации «Метро» в апреле 2022 года, тогда же директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин стал членом Совета Ассоциации. А начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, в чьём ведении находится московский трамвай, зеркально вошёл в Правление Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), президентом которой является Денис Минкин.

Вхождение Горэлектротранса в ассоциацию даёт возможность всей электротранспортной отрасли страны проводить совместную политику по фундаментальным общим вопросам – таким, как интересы работников, законодательная инициатива, профессиональные стандарты, появление новых профессий на будущее, переобучение, вопросы транспортной и иной безопасности, а также наиболее оптимально закрывать вопросы поставщиков, запчастей и комплектующих.