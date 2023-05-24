Учащиеся петербургских школ узнали о преимуществах работы и обучения в ГЭТ

Горэлектротранс принял участие в профориентационном мероприятии «Молодёжная биржа труда 2.0», организованном для учащихся 8-11 классов СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор». Беседуя со школьниками, представители Управления по персоналу и Учебно-курсового комбината Горэлектротранса рассказали ребятам о богатой истории предприятия, деятельности различных служб, преимуществах работы в ГЭТ и об условиях обучения в УКК.

В петербургском Горэлектротрансе ведется активная профориентационная работа с молодёжью – так, предстоящие летние каникулы стали прекрасным поводом для проведения «Молодёжной биржи труда 2.0» и знакомства учащихся 8-11 классов с обширным перечнем востребованных в ГЭТ специальностей. Выступая на мероприятии, начальник сектора по набору персонала Горэлектротранса Ольга Меньшикова акцентировала внимание на том, что в условиях постоянного обновления и модернизации подвижного состава подготовка молодых специалистов по направлениям робототехники, электроники, нанотехнологий и проектирования систем искусственного интеллекта является одной из приоритетных задач в Горэлектротрансе. Для этого на предприятии предусмотрена система кадрового резерва, которая позволяет работникам получить высшее образование за счёт ГЭТ. Кроме того, на базе самого предприятия можно получить не только стабильную работу, но и освоить новые профессии: обучиться им можно совершенно бесплатно в Учебно-курсовом комбинате. Самыми востребованными специальностями на сегодняшний день являются водители трамвая и троллейбуса. Однако на базе УКК можно получить и другие рабочие профессии, всегда необходимые в ГЭТ.

Также гости Молодёжной биржи узнали, что для специалистов, решивших связать свою судьбу с городским наземным транспортом, предусмотрено множество привилегий. В частности, им предоставляется возможность внутреннего обучения и получения образования за счёт предприятия. Кроме того, молодые специалисты получают единовременную выплату при трудоустройстве, выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а также ежегодную дополнительную выплату за хорошие показатели в работе и проявление инициативы.

Особый интерес и яркие эмоции у школьников вызвали видеоролики, снятые о своей работе самими сотрудниками ГЭТ. Например, история Николая Агапова, пришедшего в ГЭТ простым слесарем-электриком и выросшего за три года работы на предприятии в ведущего инженера отдела бортового оборудования, воодушевила ребят, многие из них загорелись искренним желанием после окончания школы прийти работать и развиваться в Горэлектротрансе.

Добавим, что в Горэлектротрансе ведётся большая работа среди молодёжи по повышению престижа профессий, связанных с городским наземным электротранспортом. Для этой цели на предприятии развита единая профориентационная экосистема, в которую входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, Экспозиционно-выставочный комплекс и всесезонный детский оздоровительный лагерь «Зарница», который уже совсем скоро примет летние смены-2023.