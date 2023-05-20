Александр Беглов поздравил вагоновожатого Артёма Исхакова с победой в конкурсе профмастерства-2023

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл работу субботней выставки ретротранспорта в центре города и наградил лучших водителей города по случаю победы в конкурсах профессионального мастерства.

Открылась официальная программа субботнего транспортного дня в рамках фестиваля SpbTransportFest с осмотра инновационного транспорта, представленного на Манежной площади, Кленовой и Инженерной улицах. Губернатор Александр Беглов в сопровождении вице-губернатора Кирилла Полякова, председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина осмотрел трамвайную часть экспозиции.

Денис Минкин доложил губернатору о новых возможностях, которые открываются перед организацией производственного процесса благодаря оснащению трамваев интеллектуальными системами. Так, эксплуатация «умных» трамваев позволяет в ближайшей перспективе говорить о внедрении системы авторасстановки трамваев в парке. Недавно подобные испытания прошли на второй площадке Трамвайного парка №7. В самом трампарке сейчас идёт реконструкция во исполнение программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Тему трамвайных достижений продолжила торжественная церемония на сцене на Манежной площади. Губернатор Александр Беглов наградил водителя Трамвайного парка №5 Артёма Исхакова, который накануне победил в городском конкурсе профессионального мастерства водителей трамвая-2023.

Обладателей второго и третьего мест – водителя Трамвайного парка №7 Илью Сляднева и водителя Трамвайного парка №3 Сергея Шеве поздравил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Однако на этой торжественной ноте программа конкурса профмастерства для лучших вагоновожатых-2023 не завершается. Артёму Исхакову и Илье Слядневу в ближайшее время предстоит защищать честь Петербурга на Всероссийский соревнованиях. Ждем новых побед водителей СПб ГУП «Горэлектротранс»!

Фото: Комитет по транспорту