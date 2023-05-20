Девушки-водители Горэлектротранса украсили парад ретротранспорта

Настоящее путешествие в историю приготовило сегодняшнее утро для прекрасных дам ГЭТ. В преддверии Дня города представительницы Отдела эксплуатации, Троллейбусного парка № 6 и Учебно-курсового комбината стали участницами парада ретротранспорта. Для этого они ненадолго пересели с родных троллейбусов и трамваев на автобус-фаэтон открытого типа, стилизованный под курсировавший в начале XX века по южным курортам нашей страны общественный транспорт.

На парад, приуроченный к 320-летнему юбилею Петербурга, выехали 320 раритетных троллейбусов, трамваев, автобусов, грузовых и легковых автомобилей. Многие из участников парада были давно знакомы и любимы петербуржцами, но некоторые машины встали в парадную колонну впервые. Так, для автобуса-кадиллака, на котором совершили торжественный заезд представительницы транспортных предприятий, включая ГЭТ, сегодняшний пробег стал премьерным.

Машина была построена с нуля в 2023 году и представляет собой стилизацию автобусов открытого типа, которые активно использовались на курортных направлениях Кавказа и Крыма России 20-х годов XX века.

Для самих красавиц Горэлектротранса участие в ретропараде тоже оказалось в новинку. Для Алены Морозовой, специалиста Учебно-курсового комбината, которая только в начале этого года пришла работать в Горэлектротранс, сегодняшний день позволил поближе познакомиться не только со своими коллегами, но и с историей транспорта в целом.

«Я очень рада, что меня пригласили поучаствовать в таком масштабном событии, впервые вижу нечто подобное, – поделилась Алена Морозова. – Я совсем недавно пришла работать в ГЭТ и пока только начинаю свой путь, поэтому для меня парад стал потрясающей возможностью окунуться в историю транспортного дела, увидеть, как развивался общественный транспорт в России и ощутить чарующую романтику эпохи начала XX века».

Для столь уникальной техники и девушек организаторами был разработан специальный маршрут по центральным улицам города: от площади Беллинсгаузена машины проехали по Васильевскому острову и двинулись в сторону Невского проспекта. Конечной точкой маршрута стала Караванная улица, где в субботу проходит выставка инновационной и раритетной техники в рамках транспортного фестиваля "SpbTransportFest"