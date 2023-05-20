Победителей Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» чествовали на SpbTransportFest

Третий день профориентационной программы для финалистов номинации «Трудовые династии» Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее» под эгидой ГЭТ и МАП ГЭТ был связан с событиями ретропарада ко Дню города. Ребята проехали в праздничной транспортной колонне от Прибалтийской площади на раритетных Икарусах в центр города. Здесь на сцене на Манежной площади финалистов со всей России, включая Петербург и Колпино, поздравил президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он вручил детям из электротранспортных семей вымпелы финалистов номинации «Трудовые династии» и сертификаты будущих работников горэлектротранспорта.

Субботнее утро для юных транспортников началось со знакомства с раритетными экспонатами – участниками ретропарада ко Дню города в рамках IV международного транспортного фестиваля SpbTransportFest. Финалисты конкурса о трудовых династиях получили уникальную возможность проехать на исторических Икарусах во главе четвертой колонны парада. Так, представители XXI века побывали пассажирами междугороднего автобуса Ikarus 55.14 Lux 1972 года выпуска, известного как «Сигара», и автобуса Ikarus 255 «Аполлон».

Впечатления праздничного дня дополнило чествование на сцене на Манежной площади. Здесь имена финалистов фестиваля «Транспорт: будущее» объявили гостям SpbTransportFest, а президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин пообещал ребятам гарантированное трудоустройство на предприятие в случае их решения продолжать свои транспортные династии. Денис Минкин вручил ребятам именные сертификаты будущего работника горэлектротранспорта и пожелал удачного профессионального пути, а также поблагодарил за конкурсные видеоролики о транспортных династиях.

Познакомиться с видеороликами победителей

фестиваля «Транспорт: будущее» можно здесь

Продолжился заключительный, третий, день профориентационной программы для финалистов знакомством с выставкой инновационной и ретротехники, работающей сегодня на Манежной площади, Кленовой и Инженерной улицах. Петербургский Горэлектротранс представляет на выставке трамвайную новинку-2023 вагон «Невский», трамваи «Витязь М», «Богарырь М», минский троллейбус с увеличенным автономным ходом «Ольгерд». Среди ретроэкспонатов впервые в параде раритетов принял участие вагон МС-2 1931 года выпуска по прозвищу «Хозяин», восстановленный Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ к 115-летию петербургского трамвая.

Напомним, всего во Всероссийском фестивале «Транспорт: будущее» в четырех номинация было подано более 500 детских творческих работ со всей страны. В Петербург приехали финалисты номинации «Трудовые династии» из Волгограда, Стерлитамака, Набережных Челнов, Сургута, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Красноярска, Ярославля, Иркутска, Владикавказа. Санкт-Петербург, Колпино и Сосновый бор представили дети из трудовых династий СПб ГУП «Горэлектротранс» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В шорт-лист победителей вошли также участники от СПб ГУП «Горэлектротранс» - представитель династии специалиста по техническому обучению Трамвайного парка №8 Алиса Канцелярчик и представители династии слесаря Троллейбусного парка №6 Василиса и Алина Гайбут.

В рамках трехдневной профориентационной программы для финалистов ребята посетили Экспозиционно-выставочный комплекс Горэлектротранса, Троллейбусный парк №1, Автобусный парк №3, VR-центр «КОD», ретропарад ко Дню города и большую транспортную выставку в центре Петербурга под эгидой SpbTransportFest.



Организаторами фестиваля «Транспорт: будущее» (проходил на базе мобильного приложения «Round: хобби и увлечения») выступают Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), СПб ГУП «Горэлектротранс» и группа компаний «ПТV современные технологии». Генеральный партнер – «ПК Транспортные системы». Стратегический партнер – Трансмашхолдинг.