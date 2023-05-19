На Невском заводе электрического транспорта объявили победителей Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее»

В Петербурге проходит второй день профориентационной программы для финалистов номинации «Трудовые династии» Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее». Ребята из электротранспортных семей Петербурга и других российских городов посетили Троллейбусный парк №1, Автобусный парк №3, VR-центр "КОD". Также они сфотографировали с флагом фестиваля на фоне троллейбусов с увеличенным автономным ходом на Балтийском бульваре и прошли с экскурсией по цехам Невского завода электрического транспорта, здесь же состоялось объявление победителей.
Торжественное награждение победителей конкурса началось с беседы о будущем электротранспорта. Ребята спрогнозировали появление летающих трамваев, космических трамваев, трамваев-беспилотников и обустройство трамвайных путей над пешеходной зоной.
Мозговой штурм продолжила торжественная церемония. Призы и дипломы финалистам вручили президент МАП ГЭТ, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и генеральный директор «ПК Транспортные системы» Александр Дубровкин.
Шорт-лист победителей фестиваля:
1 место:
2 место:
Победитель в спецноминации «Подрастающая смена» от «ПК Транспортные системы»
Победитель в спецноминации «Следуй за мечтой» от «ПТV»
Победители в спецноминации «Вера в свое профессиональное будущее»
Всего в рамках Всероссийского фестиваля «Транспорт: будущее» в четырех номинация было подано более 500 детских творческих работ со всей страны.
С 18 марта по 20 мая в Петербурге проходит программа для финалистов номинации «Трудовые династии». Сам фестиваль «Транспорт: будущее» посвящен перспективам развития электротранспорта, его цель – в профориентации и привлечении внимания молодежи к отрасли ГЭТ как к интересному и востребованному направлению обучения и последующего трудоустройства. Цель трехдневной транспортной программы для ребят из регионов и Петербурга – познакомить представителей транспортных династий с предприятиями транспортного комплекса Санкт-Петербурга.
Участие в гостевой транспортной программе принимают порядка 30 ребят из Волгограда, Стерлитамака, Набережных Челнов, Сургута, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Красноярска, Ярославля, Иркутска, Владикавказа, Санкт-Петербурга, Колпино, Соснового бора. Все они – дети работников предприятий городского электрического транспорта, которые в своих конкурсных работах рассказали о транспортных трудовых династиях своей семьи. Ребята показывают работу своих родителей-представителей самых разных профессий: водитель, слесарь, слесарь-электрик, маляр, начальник троллейбусного депо, специалист Службы движения, бухгалтер и др.
20 мая профориентационную программу продолжит поездка на ретроавтобусах в колонне транспортного парада ко Дню города и подведение итогов гостевого визита. В 12:50 финалисты выйдут на сцену SpbTransporFest на Манежной площади и получат из рук директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина сертификаты будущего работника электротранспорта.
Организаторами фестиваля «Траснпорт: будущее» (проходил на базе мобильного приложения «Round: хобби и увлечения») выступают Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), СПб ГУП «Горэлектротранс» и группа компаний «ПТV современные технологии». Генеральный партнер – «ПК Транспортные системы». Стратегический партнер – Трансмашхолдинг.