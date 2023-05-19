В Петербурге выбрали лучшего водителя трамвая-2023

В Горэлектротрансе завершился юбилейный, 50-й городской конкурс профессионального мастерства водителей трамвая. Победителей определили по итогам финала, проходившего 18-19 мая на площадке ПТО «Шаврова». Лучшие результаты в теоретической части и конкурсных заездах показал водитель Трамвайного парка №5 Исхаков Артём Михайлович. Второе место – у Сляднева Ильи Александровича, водителя Трамвайного парка № 7. Теперь лидерам городских соревнований предстоит показать свое водительское мастерство на Всероссийском конкурсе. А пока их ждет субботняя праздничная программа и чествование на сцене транспортного фестиваля SPbTransportFest.



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Победители конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая-2023»:



I место: Исхаков Артём Михайлович, Трамвайный парк № 5

Стаж работы в Горэлектротрансе: 7, 5 лет

Участие в конкурсе: 2 раз



«В момент объявления результатов я с каждым разом очень удивлялся, когда называли место всё выше, выше и выше, а моей фамилии всё нет. Потом, когда осталась двойка лидеров, я всё равно не верил, что займу первое место. Не верил, потому что вчера я не очень хорошо выступил, но сегодня я выдохнул, решил, что задача не поменялась, собрался и смог пройти испытания без грубых нарушений».

II место: Сляднев Илья Александрович, Трамвайный парк № 7

Стаж работы в Горэлектротрансе: 2 года 5 месяцев

Участие в конкурсе: 2 раз

«Я очень рад призовому месту! Сегодняшний день был волнительным, но мне удалось справиться. Например, когда я выполнял задание на культуре обслуживания, я поступал так: рассказывал блок, делал паузу, а потом делал вдох-выдох и начинал заново – только это и позволяло убить дрожь в голосе».

III место: Шеве Сергей Викторович, Трамвайный парк № 3

Стаж работы в Горэлектротрансе: 2 года 8 месяцев

Участие в конкурсе: 3 раз

«У меня невероятные ощущения после сегодняшнего дня! Я уже дважды участвовал в конкурсе и дважды занимал 14 место. В этот раз я готовился и настраивался на лучший результат. Кроме того, крайне приятно, что в этом году собралась дружная команда финалистов, которые поддерживали друг друга, друг за друга переживали».

Победителям будет автоматически присвоен следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших смогут повысить разряд досрочно.

Добавим, что конкурсная трасса на площадке ПТО «Шаврова» была организована с учётом предстоящих всероссийских соревнований. 18 финалистов состязались в точной остановке перед стоп-линией, экстренном торможении, искусстве плавного и скоростного вождения, совершали движение на заданной скорости и другие задания, включая культуру обслуживания пассажиров.