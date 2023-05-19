Горэлектротранс на #SPbTransportFest представил «умный» подвижной состав

Петербургский Горэлектротранс продолжает второй день участия в IV международном транспортном фестивале SPbTransportFest. 19 мая на Манежной площади, Кленовой и Инженерной улицах открылась выставка инновационной техники. Трамвайная часть экспозиции объединена идеей «Сохраняя историю, движемся в будущее», созвучной стартовавшей в 2022 году программе развития Горэлектротранса. Расставляя современную технику рядом с историческим вагоном, предприятие демонстрирует первые результаты программы и презентует новейшие трамваи и троллейбусы, среди которых премьера этого года – трамвай «Невский». С новинками ознакомился председатель Законодательного собрания Александр Бельский в сопровождении председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева и директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

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Поступивший в ГЭТ в 2023 году вагон «Невский», современные «Богатырь М», «Витязь М» соседствуют с репликой трамвая 1933 года разработки, известного как туристический трамвай. Также на выставке представлен белорусский троллейбус с увеличенным автономным ходом «Ольгерд» - такие машины работают в Петербурге с 2022 года.

Директор Горэлектротранса Денис Минкин доложил Александру Бельскому, что в рамках программы развития предприятия предусмотрено обновление подвижного состава параллельно с инфраструктурой и модернизацией всех трамвайных и троллейбусных парков. В частности, уже идёт реконструкция в Трамвайном парке №7. На сегодняшний день законтрактовано 395 троллейбусов (с учетом двух новых аукционов, проведенных в 2023 году) и 192 «умных» трамвая, оснащенных системой активной помощи водителю и контроля его состояния. Из них в рамках поставок по первым контрактам в город прибыло 185 троллейбусов и 82 трамвая. Еще 152 трамвая планируют закупить в ближайшее время.

Важно, что Петербург задает технологический тренд: все новые трамваи, начиная с 2022 года по техническому заданию Горэлектротранса должны быть «умными», т.е. оборудованными комплексом активной безопасности и помощи водителю. Это первый в мире прецедент, когда элементы искусственного интеллекта с правом самостоятельного экстренного торможения, установлены на серийных трамваях и уже внедрены в каждодневную эксплуатацию.

Денис Минкин рассказал также, что оснащение современных петербургских трамваев делает их не только в разы безопаснее, но и позволяет внедрить систему авторасстановки вагонов в трамвайных парках. Это позволит без участия водителя-перегонщика готовить трамваи к выпуску на линию или обеспечивать их передвижение по парку. Демонстрация возможностей автоматического режима недавно состоялась на площадке ПТО «Рыбацкое».

Завершился обход инновационной выставки торжественной программой на сцене на Манежной площади. Директор Горэлектротранса Денис Минкин в числе руководителей транспортных предприятий был отмечен наградой Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по Санкт-Петербургу – за вклад в развитие системы информирования и оповещения населения Санкт-Петербурга, а также сотрудничество в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Также в эти дни в рамках программы SPbTransportFest Горэлектротранс проводит финал Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее». В Петербург приехали финалисты из Волгограда, Стерлитамака, Набережных Челнов, Сургута, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Красноярска, Ярославля, Иркутска, Владикавказа, Соснового бора. В трехдневную профориентационную программу входит посещение Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, Троллейбусного парка №1, Автобусного парка №3, Невского завода электрического транспорта и проезд в исторических автобусах в колонне субботнего ретропарада.

Подвижной сосав Горэлектротранса, представленный на инновационной выставке

в рамках SPbTransportFest

Трамвай 71-932 «Невский»

Новинка 2023 года - двухкабинный трамвай «Невский» был разработан «ПК Транспортные системы» специально для Петербурга под цели программы развития Горэлектротранса. Всего в этом году предприятие получит 38 таких трамваев, приспособленных для маршрутов без разворотных колец. Вагоны из первых партий поставки сейчас эксплуатируются на маршруте №30, открытом взамен закрывшейся на ремонт станции метро «Ладожская».

Трамвай 71-923М «Богатырь-M»

Четырехосный трамвай с низким уровнем пола. Рассчитан на длительную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С. Максимальная пассажировместимость до 184 человек, мест для сидения - 47. Трамвай оборудован всеми современными технологическими решениями для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Трамвай 71-931М «Витязь-М»

Шестиосный трамвай с низким уровнем пола. Рассчитан на длительную эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -40°С до +40°С. Максимальная пассажировместимость до 278 человек, мест для сидения - 70. Трамвай оборудован всеми современными технологическими решениями для обеспечения комфорта и безопасности пассажиров.

Трамвай ЛМ-33 (99 СОЛО) «Американка»

Реплика легендарного ленинградского трамвая ЛМ-33, созданная на основе трамвайного вагона ЛМ-99 СОЛО. Обслуживает экскурсионный маршрут Т1 «Первый туристический». Пассажировместимость до 110 человек, мест для сидения - 44. Интерьер повторяет оригинальный ЛМ-33 с соблюдением всех современных требований к пожарной безопасности и комфорту пассажиров.

Троллейбус «Ольгерд»

Минский троллейбус с увеличенным автономным ходом производства «Белкоммунмаш» серии «Ольгерд». Всего до конца 2023 года в Петербург поступят 97 таких машин, большую часть из которых уже можно встретить на маршрутах города.

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