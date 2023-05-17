В Горэлектротрансе открыли финал Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее»

С 18 марта по 20 мая в Петербурге в рамках SpbTransportFest проходит программа для финалистов номинации «Трудовые династии» Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее». Фестиваль посвящен перспективам развития электротранспорта и знакомству с транспортными профессиями. В Петербург приехали финалисты из Волгограда, Стерлитамака, Набережных Челнов, Сургута, Калуги, Нижнего Новгорода, Ижевска, Красноярска, Ярославля, Иркутска, Владикавказа, Соснового бора. Вместе с ними трехдневную профориентационную программу проходят участники из Петербурга и Колпино. 18 мая состоялось открытие первого дня финала.

Честь встречать финалистов Всероссийского детского фестиваля «Транспорт: будущее» выпала Экспозиционно-выставочному комплексу Горэлектротранса. Старейший в городе Василеостровский трамвайный парк стал первым транспортным объектом, который посетили сразу после прибытия в Петербург участники конкурса - представители транспортных династий со всей страны.

Открыли первый день программы финала представители организаторов конкурса. Со стороны СПб ГУП «Горэлектротранс» - директор Трамвайного парка №3 Артем Михайлов, со стороны Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта - исполнительный директор Владимир Федоров.

Впереди у ребят знакомство с открыточными видами Петербурга из окна туристического трамвая, который отправится специально для них в вечерний ознакомительный тур по городу. Следующие два дня финалистов ждет насыщенная профориентационная программа с посещением Троллейбусного парка №1 и маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом, Невского завода электрического транспорта, Автобусного парка №3, VR-центра «КОD». Также участники фестиваля проедут по центру Петербурга в ретроколонне субботнего транспортного парада и выйдут на сцену на Манежной площади для поздравления и подведения итогов гостевого визита.

Организаторами фестиваля «Траснпорт: будущее» (проходил на базе мобильного приложения «Round: хобби и увлечения») выступают Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), СПб ГУП «Горэлектротранс» и группа компаний «ПТV современные технологии». Генеральный партнер – «ПК Транспортные системы». Стратегический партнер – Трансмашхолдинг.