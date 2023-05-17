В Горэлектротрансе стартовал финал конкурса водителей трамвая

Двухдневный финал городского конкурса профессионального мастерства вагоновожатых открылся сегодня на площадке ПТО «Шаврова». В этом году конкурс празднует юбилей: в Петербурге он проходит в 50-й раз. В первый день финала участники проходят жеребьевку, а также обкатывают конкурсную трассу на тестовых заездах, завтра им предстоит соревноваться уже за победу. Для выхода в финал участники должны хорошо знать ещё и теорию, этот блок напомнил финалистам о периоде обучения в Учебно-курсовом комбинате: штудировали техническую литературу, освежали знания по Правилам дорожного движения, охране труда и устройству подвижного состава. Такой серьезный подход неслучаен – победители соревнований представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе.

Открыл финальный этап конкурса заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов. Он поздравил 18 участников с выходом в финал, а также зачитал обращение к финалистам директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

«Сегодня в ГЭТ делают всё, чтобы развивать трамвайное движение и модернизировать подвижной состав, но мы с вами прекрасно знаем, что далеко не всё решает техника. В любом деле в центре всего – человек, увлеченный профессионал. И тот факт, что вы сейчас участвуете в конкурсе, говорит о вас именно как о целеустремленных профессионалах, любящих свою работу. Это самое важное, ведь от вашего уровня мастерства зависит не только безопасность, комфорт и настроение пассажиров всего Петербурга, но и ваш личный успех, развитие, образование», – отметил в своём послании Денис Минкин.

Всего в финал вышли по три вагоновожатых от каждого парка, опередившие соперников в знании теории и навыках вождения. Примечательно, что финалистами стали как опытные водители с многолетним стажем, так и совсем молодые вагоновожатые.

В первый день финала участники провели жеребьёвку и определили порядок прохождения конкурсной трассы. Теперь им предстоит проверка знаний ПДД и технического устройства трамвая, а также приёмка подвижного состава, в ходе которой необходимо проверить трамвай перед «выходом на линию».

Самая зрелищная и волнительная часть соревнований – вождение – состоится 19 мая. Конкурсная трасса на улице Шаврова включает такие испытания, как точная остановка перед стоп-линией, экстренное торможение, обязательная и техническая остановки, стрелочный перевод, движение на заданной скорости, искусство плавного и скоростного вождения. Также во второй день участникам предстоит выполнить задание по культуре обслуживания и рассказать о маршруте, продемонстрировать умение обязательного информирования пассажиров, а также выполнить домашнюю работу.

Участие в профессиональном соревновании – хорошая возможность сделать новый шаг в карьере, ведь финалистам, занявшим первые три места, будет автоматически присвоен следующий разряд, а вошедшие в десятку лучших смогут повысить разряд досрочно. Также в этом году лидеры городских соревнований представят Санкт-Петербург на Всероссийском конкурсе.

Имена победителей станут известны после завершения всех этапов. Награждение призёров состоится 20 мая на Манежной площади с участием членов Правительства Санкт-Петербурга – в рамках программы транспортного фестиваля SpbTransportFest.