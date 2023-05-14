Молодежный совет ГЭТ принял участие в «Разговоре с лидерами»

Совместное межотраслевое мероприятие «Разговор с лидерами» с участием молодежи Горэлектротранса, Пассажиравтотранса, Метрополитена под эгидой Комитета по транспорту, состоялось в Автобусном парке №5. Идея встречи возникла у руководителей предприятий с целью познакомить молодежные советы друг с другом и предоставить возможность задать вопросы лидерам смежных транспортных организаций. В неформальной беседе приняли участие председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин, начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин.

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В молодежную делегацию от Горэлектротранса вошли 15 представителей из разных трамвайных и троллейбусных парков и служб. Среди них – водители трамвая и троллейбуса, слесари, экономисты, инженеры, бригадиры Аварийно-восстановительной службы. Всех их объединяет Молодежный совет Горэлектротранса и активное участие в жизни предприятия.

Молодежь ГЭТ интересовал уже ставший традиционным в рамках транспортного клуба «АполоГЭТы» вопрос, можно ли разрешить аварийным бригадам пользователь выделенными полосами для общественного транспорта. Его решение упирается в то, что камеры видеонаблюдения будут фиксировать спецтранспорт как нарушающий ПДД, а действующих механизмов обойти штрафы в таком отдельном случае на данный момент нет. Также представители Горэлектротранса, где уже работают трамваи с элементами искусственного интеллекта, уточняли перспективы беспилотного метро в нашем городе.

Но, конечно, больше всего работающую молодежь интересует личный карьерный рост, поэтому у руководства транспортного блока молодые специалисты также узнавали, как стать директором ГУПа, как бороться с эмоциональным выгоранием, были ли у их руководителей значимые ошибки в работе и как с ними справляться.

«Я вам предложу неожиданный вариант ответа. Лидер, руководитель, бизнесмен должен уметь ничему не удивляться. Абсолютно. Когда не согласовывается, казалось бы, очевидный документ; когда ваш партнёр по бизнесу оказался завербованным членами конкурентной организации; когда подписанное финансирование вдруг не выделяется... Если вы научитесь жить без вот этих эмоций – при том, что человеческую сентиментальность, человеческие чувства необходимо конечно сохранять – вы сможете стать руководителем», - поделился своим подходом к продвижению по карьерной лестнице директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Сессию вопрос-ответ в рамках программы для молодежи продолжил практикум по развитию личностных качеств.