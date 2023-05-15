Тружеников ГЭТ показала Президентская библиотека в фильме «От конки к беспилотнику»

15 мая состоялась премьера фильма 2023 года о Горэлектротрансе, который пополнил раздел «Документальные фильмы» на портале Президентской библиотеки. Богатейшая история развития предприятия отражена в двухсерийном фильме «От конки к беспилотнику», снятом в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина российским режиссёром-документалистом Татьяной Дьяконовой. Перелистывая страницы истории электрического транспорта Санкт-Петербурга на фоне судеб работников Горэлектротранса, режиссер показывает повседневную жизнь всех подразделений ГЭТ: от трамвайных и троллейбусных парков до Службы материально-технического снабжения и Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций.

Съёмки проходили прямо на рабочих местах: в кабинах трамвая и троллейбуса, у станка в депо, в офисном кабинете. Транспортники рассказывали, как попали в профессию и как они видят своё и транспортное будущее. Две серии бесед с людьми самых разных профессий и увлечений позволят заглянуть внутрь старейшего транспортного предприятия города и познакомить с коллективом, который ежедневно обеспечивают безопасное, быстрое и комфортное перемещение на трамваях и троллейбусах по Санкт-Петербургу, а также узнать, какие это интересные, яркие и разносторонние люди.

На премьерном показе фильма директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, обращаясь к коллективу ГЭТ, отметил, что история предприятия состоит не из каких-то заметных публичных событий, презентаций нового подвижного состава, подведения итогов и отчетов, а из каждодневного труда и делается эта история людьми. Вами!!!

«Вот наши коллеги из Президентской библиотеки заинтересовались сделать подробный киноматериал об истории петербургского трамвая, от конки до сегодняшних дней. Настроения совпали, и я попросил их сделать только одно - акцент на людей. Не на технику, не на роботов, а на нас вами, на тех, кто здесь трудится. В этом фильме взято порядка пятидесяти интервью, надеюсь, что все герои фильма сегодня в зале и, когда они будут появляться на экране просьба не рукоплескать, чтобы мы не прослушали их мысли. За такой теплый фильм о наших людях я очень благодарен коллегам из Президентской библиотеки, ее руководству. Особенно режиссеру Татьяне Дьяконовой, которая снимала этот фильм, низкий поклон, материал получился душевный и очень интересный», - сказал Денис Минкин перед началом трансляции.

Трейлер фильма: