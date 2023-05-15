Тружеников ГЭТ показала Президентская библиотека в фильме «От конки к беспилотнику»

15 мая 2023

15 мая состоялась премьера фильма 2023 года о Горэлектротрансе, который пополнил раздел «Документальные фильмы» на портале Президентской библиотеки. Богатейшая история развития предприятия отражена в двухсерийном фильме «От конки к беспилотнику», снятом в рамках соглашения о сотрудничестве между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Президентской библиотекой им. Б.Н.Ельцина российским режиссёром-документалистом Татьяной Дьяконовой. Перелистывая страницы истории электрического транспорта Санкт-Петербурга на фоне судеб работников Горэлектротранса, режиссер показывает повседневную жизнь всех подразделений ГЭТ: от трамвайных и троллейбусных парков до Службы материально-технического снабжения и Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций.

 

Съёмки проходили прямо на рабочих местах: в кабинах трамвая и троллейбуса, у станка в депо, в офисном кабинете. Транспортники рассказывали, как попали в профессию и как они видят своё и транспортное будущее. Две серии бесед с людьми самых разных профессий и увлечений позволят заглянуть внутрь старейшего транспортного предприятия города и познакомить с коллективом, который ежедневно обеспечивают безопасное, быстрое и комфортное перемещение на трамваях и троллейбусах по Санкт-Петербургу, а также узнать, какие это интересные, яркие и разносторонние люди.

 

На премьерном показе фильма директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, обращаясь к коллективу ГЭТ, отметил, что история предприятия состоит не из каких-то заметных публичных событий, презентаций нового подвижного состава, подведения итогов и отчетов, а из каждодневного труда и делается эта история людьми. Вами!!!

 

 

 

«Вот наши коллеги из Президентской библиотеки заинтересовались сделать подробный киноматериал об истории петербургского трамвая, от конки до сегодняшних дней. Настроения совпали, и я попросил их сделать только одно - акцент на людей. Не на технику, не на роботов, а на нас вами, на тех, кто здесь трудится. В этом фильме взято порядка пятидесяти интервью, надеюсь, что все герои фильма сегодня в зале и, когда они будут появляться на экране просьба не рукоплескать, чтобы мы не прослушали их мысли. За такой теплый фильм о наших людях я очень благодарен коллегам из Президентской библиотеки, ее руководству. Особенно режиссеру Татьяне Дьяконовой, которая снимала этот фильм, низкий поклон, материал получился душевный и очень интересный», - сказал Денис Минкин перед началом трансляции.

 

Трейлер фильма:

 

Выдержка цитат из фильма «От конки к беспилотнику»

 

«Знаете, наверное, здесь не бывает случайных людей. Вообще трамвай - это любовь на всю жизнь. Это как детская железная дорога, которая абсолютно завораживает. То есть, от него просто не оторваться. И вся жизнь, карьерный рост, всё абсолютно происходило в трамвайном парке. То есть это дом родной, это не просто для нас парк. Мы всегда шутя говорим, что это парк культуры и отдыха: на работу идёшь как домой», - говорит директор Трамвайного парка № 8 Надежда Минакова.

 

Токарю Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» Виктору Костякову неожиданно предложили закрыть глаза, сказали: «Трамвай будущего!» и попросили описать то, что он увидит перед глазами:

 

«Он должен быть красивым, покрашен цвета голубого неба….Чуть ли не на крыльях, что ли…  Без пилота, автоматизированный, запрограммированный идёт. Скорость? Увеличенная, километров 60. Контактная сеть? А как без неё! А, это же трамвай будущего…Тогда может и без контактной сети. Но это же какие мощности надо аккумуляторов... Такой трамвай хотелось бы увидеть, конечно! Если быстро развиваться будем, то увидим. Мечты должны сбываться!»

 

Не растерялась с ответом на необычный вопрос и водитель Троллейбусного парка № 2 Дарья Кручинина. Узнав, что изначально она хотела преподавать музыку, режиссёр спросила, музыка какого композитора подходит троллейбусу: «Ну, знаете, тут порой и Бетховен подходит со своими ударами судьбы. Мне Бах нравится очень, его токката и фуга ре минор. Что-то такое сильное, мощное. Они как раз вместе очень хорошо соединяются».

 

Также в ходе интервью Татьяна Дьяконова задавала всем своим собеседникам один и тот же вопрос: на каком бы трамвае или троллейбусе и кого вы покатали бы?

 

«Ну, я с женой бы прокатился, у нас на 100 маршруте, где у нас новенькие трамвайчики: Богатыри, Витязи. Современные. Так же я бы съездил в Рыбацкое, там тоже 7-й парк получает новые трамваи. Я вот в Рыбацком не был к своему стыду никогда, я бы там проехал на каком-нибудь маршруте», - говорит Константин Трубочкин, начальник ПТО Трамвайного парка № 5.

 

 

Навестили и одного из старейших ветеранов Горэлектротранса Бориса Лермана, жителя блокадного Ленинграда, участника штурма Берлина и Рейхсканцелярии. Борис Иосифович рассказал, как в 1949 году, демобилизовавшись, стал водителем первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1:

 

«Вот я лежу на диване, все ушли на работу, думаю, как это так, никто мной не командует, ни на обед не командует, ни на улицу, ни выходи строиться. Лежу и думаю: как же мне быть? А накануне уже месяц прошёл, и меня вызвали в военкомат: вы устроились на работу? Говорю: так и так. Он говорит: если вы не найдёте, то приходите, мы вам найдём место на лесозаготовку. Ничего себе, да? 6 лет в армии и опять на лесозаготовку. Нет, я найду! И вот я лежу, и вдруг объявили по местному радио: идёт набор в Троллейбусный парк № 1 на учеников водителя троллейбусов».

 

Фильм насыщен красивейшими видами Санкт-Петербурга, которые водители электрического транспорта встречают на линии: здесь и архитектурные шедевры, и пассажиры, и держащиеся за руки влюблённые. В ходе съёмок удавалось поймать и уникальные кадры-находки, как, например, дефиле девушек в вечерних платьях прямо на проезжей части в момент съёмок на трамвайном маршруте № 3 у Марсова поля и Летнего сада.

 

 

Кадры из фильма «От конки к беспилотнику», реж. Т.И.Дьяконова,
Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина

 

 

Фильм (2 части)  размещен на портале Президентской библиотеки в разделе «Документальные фильмы»:

1 серия: https://www.prlib.ru/item/1875639

2 серия: https://www.prlib.ru/item/1875643

 

 

 

 

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