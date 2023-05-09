В троллейбусе №24 школьники Московского района провели экскурсию

Необычный рейс организовала школа №543 Московского района совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс». В экскурсионный рейс по местным достопримечательностям отправился троллейбус №24.

По пути следования ребята рассказали пассажирам о памятных местах, связанных с различной тематикой: Великая Отечественная война, промышленность, образование, освоение космоса. Замысел организаторов экскурсии – показать, что Московский район объединяет самые разные темы и сферы жизни.

Рейс посвятили сразу двум важным майским годовщинам: 78-летию Великой Победы и 320-летию Санкт-Петербурга.

Напомним, что школа №543 на постоянной основе сотрудничает с Горэлектротрансом, популяризуя историю и развитие городского транспорта. Школьники в течение учебного года изучают историю своего района и ее героические страницы, участвуют в памятных акциях в Экспозиционно-выставочном комплексе и в финале учебного года готовят просветительский маршрут для пассажиров своего района. Так, накануне 9 мая экскурсионная программа состоялась на маршруте трамвая №29.