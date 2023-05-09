Парк петербургского Горэлектротранса пополнят еще 36 «умных» трамваев

Итоги двух аукционов на закупку 14 односекционных вагонов и 22 трамваев в ретростиле опубликованы 12 мая. Все закупаемые вагоны будут иметь повышенную безопасность за счёт оснащения комплексом активной помощи водителю, который с 2022 года устанавливается на всех новых серийных трамваях по заказу СПб ГУП «Горэлектротранс». Особенность очередной партии – современные технологичные вагоны, облик которых выполнен по мотивам ленинградской модели «Стиляга» 1957 года разработки.

В период с 2023 по 2024 год в Петербург будет поставлено 14 "умных" трамваев. Все они - низкопольные односекционные вагоны. Особенность всех новых трамваев - комплекс активной помощи водителю, устанавливаемый с 2022 года на серийных трамваях по заказу СПб ГУП «Горэлектротранс». Комплекс включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой. Интеллектуальные системы делают транспорт значительно более безопасным и сводят к минимуму человеческий фактор.

Также для города закупается ещё 22 современных технологичных трамвая в ретростиле для работы в центре Петербурга. С учетом контракта 2022 года на поставку 54 стилизованных вагонов полностью закрывается потребность в подвижном составе для комплектации Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне, обслуживающего центральные маршруты. Особенности путевого хозяйства парка с учётом малых радиусов трамвайных путей требуют от поставщика разработку трамвая с укороченной базой специально для условий эксплуатации в Санкт-Петербурге. Поставки трамваев будут вестись в течение ближайшего года: первые два вагона поступят уже в ноябре, остальные 20 - во втором квартале 2024 года. Самое заметное новшество новых вагонов - это их облик. Он выполнен по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов. А схему окраски с историческим глубоким зелёным цветом выбрали сами петербуржцы по итогам открытого голосования, проводимого в 2022 году по поручению губернатора.

Напомним, в 2022 году в петербургском Горэлектротрансе стартовала комплексная программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», предполагающая обновление подвижного состава одновременно с инфраструктурой. На сегодняшний день законтрактовано 395 троллейбусов (с учетом двух новых аукционов, проведенных в 2023 году) и 192 «умных» трамвая, оснащенных системой активной помощи водителю и контроля его состояния. Из них в рамках поставок по первым контрактам в город прибыло 185 троллейбусов и 82 трамвая.