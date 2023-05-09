Служба пути Горэлектротранса встречает юбилей

14 мая исполняется 85 лет путейцам Горэлектротранса – труженикам Службы пути. От этой службы зависят безопасность и комфорт пассажиров, ведь надёжность путевых конструкций, по которым плавно и быстро едут современные трамваи, – результат ежедневного труда путейцев.

Как самостоятельное предприятие Служба пути была сформирована постановлением Президиума Ленинградского городского Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов ровно 85 лет назад. Однако фактически путейцы начали обслуживать рельсовую систему Петербурга намного раньше – уже в 1863 году: когда в городе заработала конно-железная дорога, появились и специалисты, обслуживающие и ремонтирующие её.

С тех пор технологии шагнули далеко вперед, а Служба пути трансформировалась в современное подразделение ГЭТ, работники которого участвуют в строительстве новых трамвайных линий в Петербурге и обеспечивают модернизацию путей городского электрического транспорта. В ведении Службы находится 522 километра трамвайных путей, в том числе 234 км обособленного полотна; 1231 стрелочный перевод, 5 линейных дистанций, дистанция капитальных работ, а также цех по ремонту специального подвижного состава.

Сегодня обновлению инфраструктуры Горэлектротранса уделяется особое внимание. В 2022 году на предприятии стартовала комплексная программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее»: новый закупаемый подвижной состав требует современных условий эксплуатации. Таким образом, процесс обновления инвентарного парка идёт параллельно с модернизацией энергохозяйства и путевого хозяйства. В частности, до конца 2024 года в рамках этой работы планируется обновить 64 км трамвайных линий.