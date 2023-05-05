Петербургские транспортники возложили цветы в Мариуполе 9 мая

Представители базы МТО в Мариуполе, куда входят, в том числе, специалисты транспортных предприятий Петербурга, оказывающих поддержку городу-побратиму, приняли участие в торжественно-памятных мероприятиях в честь Дня Победы.

Петербуржцы посчитали своим святым долгом 9 мая почтить память участников Великой Отечественной войны. Торжественно-памятная программа включала проезд на недавно запущенном в Мариуполе трамвае к Ильичевскому району. Здесь находится восстановленый памятник танку Т-34-85. Вместе с представителями базы материально-технического обеспечения участие в возложении цветов к памятнику приняли мариупольцы.