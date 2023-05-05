«Трамвай Победы» выехал на линию, а к памятнику Блокадного трамвая возложили цветы

День Победы петербургские транспортники встречают с особыми чувствами, вспоминая подвиг ленинградских трамвайщиков, которые обеспечили работу трамвая в нечеловеческих условиях блокады. Трамвай был единственным пассажирским транспортом в городе и возобновление движения, прерванного на четыре месяца из-за перебоев с электричеством, экономило ленинградцам силы, вселяло надежду и веру в Победу. 15 апреля 1942 года в приветственных ликующих звонках «оживших» трамваев ленинградцы услышали «далекий звон колоколов Победы». Еще далеко было до прорыва и полного снятия блокады, до 9 мая 1945 года, но пошёл трамвай, а это значит – город выстоял после суровой блокадной зимы 1941-1942 гг., город жив.

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История возобновления пассажирского трамвайного движения в блокадном Ленинграде весной 1942 года отражается в названии Акции памяти в честь 9 мая – «Трамвай Победы».

5 мая она началась с возложения цветов к мемориальной доске в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда, установленной у ворот Василеостровского трамвайного парка, который был среди других задействован в возобновлении трамвайного движения 15 апреля 1942 года.

После возложения цветов в рейс Победы отправился трамвай военной эпохи с реконструкторами на борту. Он проехал по Васильевскому острову и Петроградской стороне, приветствуя жителей и гостей нашего города.

Праздничную эстафету принял Кировский район, где у ворот Трамвайного парка №8 установлен памятник Блокадному трамваю. Здесь школьники подготовили праздничную программу для ветеранов, а также состоялось возложение цветов к подножке вагона военного времени МС с военной фотохроникой на окнах. Место для установки памятника связано с его фронтовой историей: в сентябре 1941-го года из ворот трамвайного парка им. Котлякова были выведены десять трамвайных вагонов. Их наполнили мешками с песком, опрокинули и перегородили Петергофское шоссе - как последний рубеж обороны. Открытия памятника Блокадному трамваю много лет добивался Михаил Сорока – начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы Великой Отечественной войны.

Торжественно-памятное мероприятие у памятника Блокадному трамваю на пр.Стачек

Напомним, что в 2023 году по случаю 120-летия «командира блокадного трамвая» в Петербурге установлена мемориальная доска М.Х. Сороке.