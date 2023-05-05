Совет ветеранов Горэлектротранса возложил цветы к мемориальной доске Михаилу Сороке

Серию торжественных мероприятий в честь Дня Великой Победы продолжило в Горэлектротрансе возложение цветов к мемориальной доске начальнику Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады Михаилу Сороке. С увековечением памяти «командира блокадного трамвая» список исторически важных для транспортников адресов дополнил дом № 9-13 по 8-й Советской улице, где Михаил Хрисанфович жил с 1938 по 1990 гг. и откуда уходил руководить блокадным трамваем.

Почтить память руководителя ТТУЛ, возглавлявшего предприятие в тяжелейшие военные и блокадные годы, пришли представители Совета ветеранов Горэлектротранса. Участники мероприятия напомнили, что благодаря управленческим и личным качествам Михаила Хрисанфовича в тяжелейших условиях военного времени была обеспечена бесперебойная работа предприятия, в кратчайшее время восстановлено трамвайное движение.

Мемориальная доска была открыта 22 апреля этого года, её открытие приурочили к 81-й годовщине возобновления пассажирского трамвайного движения 15 апреля 1942 года. В церемонии открытия доски приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, внучка М.Х. Сороки Виктория Медведева, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, жители блокадного Ленинграда, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ.

Напомним, 4 декабря со дня рождения Михаила Сороки исполняется 120 лет. 2023 год объявлен в Горэлектротрансе Годом его памяти.