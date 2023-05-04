Работники ГЭТ возложили цветы на Пискарёвском кладбище в честь Дня Победы

Поклониться памяти своих павших коллег пришли на мемориал ветераны Горэлектротранса, представители администрации, Первичной профсоюзной организации предприятия, студенты Учебно-курсового комбината. Будущие водители по традиции получили в подарок книгу «Фронтовой трамвай» начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады Михаила Сороки, мемориальную доску которому недавно открыли в Петербурге. 2023 год объявлен в Горэлектротрансе Годом памяти «командира блокадного трамвая», со дня рождения которого 4 декабря исполняется 120 лет.

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Делегация Горэлектротранса возложила цветы к подножию монумента «Мать-Родина», а затем прошла к стеле на Аллее Памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), где ветераны Троллейбусного парка № 1, жители блокадного Ленинграда Нина Фещенко и Анатолий Колобов поделились с коллегами своими воспоминаниями.

С началом войны в Трамвайно-троллейбусном управлении осталась четвёртая часть коллектива: остальные ушли на фронт. А для оставшихся работа в блокадном Ленинграде была сродни боевой вахте. За время осады на рабочих местах было убито 77 работников ТТУЛ, ранено – 168 человек, контужено – 106. Пропал без вести 71 человек.

Несмотря на голод, холод, обстрелы и бомбёжки, как только в городе был решён вопрос с дефицитом электричества, удалось в кратчайшее время восстановить движение трамвая - 7 марта 1942-го года грузового, а 15 апреля - пассажирского.

Добавим, у стелы памяти ленинградских трамвайщиков студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса по традиции получили в подарок книгу «Фронтовой трамвай» Михаила Сороки. Заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова отметила огромную личную заслугу «командира блокадного трамвая» в восстановлении трамвайного движения в осаждённом Ленинграде, и призвала будущих водителей электротранспорта быть достойными памяти своих коллег.