День радио молодые медиаспециалисты со всей страны встретили в туристическом трамвае

Узнавать Петербург и радоваться его весенним панорамам лучше всего с помощью проверенных спутников городской жизни – трамваев и троллейбусов. Так подумали студенты Медиакома ВШЭ и пригласили участников Всероссийского медиафестиваля YOUPITER на прогулку по старинному депо Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ. Поездка на туристическом трамвае дополнила впечатления. По задумке организаторов, окно туристического трамвая стало настоящим «окном в Петербург».

Студенты Медиакома Высшей школы экономики – нередкие гости в петербургском Горэлектротрансе. Уже год они сотрудничают с Пресс-службой предприятия, которое благодаря насыщенной жизни служит эффективной практической площадкой для получения навыков медиаспециалиста.

А где ещё встречать профессиональный праздник такой демократичный как День радио, как не в самом простом городском трамвае? Поэтому студенты Медиакома организовали экскурсию в Горэлектротранс для участников медиафестиваля со всей России. Фестиваль YOUPITER проходит в Петербурге с 5 по 8 мая и посвящен НЕформальному Петербургу. На фестиваль приехали ребята из Новосибирска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Иваново, Москвы, Волгореченска, Челябинска, Ярославля и Всеволожска.

Три дня гости города знакомятся с жизнью Петербурга, но не как обычные туристы, а как журналисты-исследователи, которым интересна не «фасадная», а реальная жизнь – вне общепринятой театрально-музейной программы. Для этих целей лучше всего подошел туристический трамвай с его богатой историей и классической петербургской атмосферой.