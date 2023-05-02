Школьники организовали экскурсионный рейс по героическим адресам Московского района

Сегодня трамвай № 29 стал настоящим лекторием, работу которого развернули на борту учащиеся школы № 543 Московского района. Учебное заведение на постоянной основе сотрудничает с Горэлектротрансом, популяризуя историю и развитие городского транспорта. Школьники в течение учебного года изучают историю своего района и ее героические страницы, участвуют в памятных акциях в Экспозиционно-выставочном комплексе и в финале учебного года готовят просветительский маршрут для пассажиров трамвая. В преддверии 9 мая экскурсионная программа была посвящена 78-й годовщине Великой Победы, юные экскурсоводы оформили «рейс Победы» своими рисунками и плакатами, а сами были одеты в форму военных лет.

Каждая остановка по пути следования трамвая № 29 – связана с важным историческим фактом, именами героев или районной достопримечательностью. Отдельно внимание ребята уделяют подвигу ленинградских трамвайщиков в годы войны и блокады. Также для пассажиров трамвая, стартовавшего от Трамвайного парка № 1, звучали стихи и песни о войне.

Продолжится патриотический марафон от школьников Московского района 12 мая – ребята проведут акцию памяти на троллейбусном маршруте № 24. Этот рейс будет посвящен сразу двум важным майским годовщинам: 78-летию Великой Победы и 320-летию Санкт-Петербурга.

Традиционно петербургский Горэлектротранс к 9 мая совместно со школьниками, молодежью и творческими коллективами города проводит акции памяти в разных районах города. Так, из Василеостровского трампарка, который был задействован в возобновлении трамвайного движения в блокадном Ленинграде, стартовал сегодня памятный рейс исторического трамвая (гиперссылка на новость с ВО) с реконструкторами на борту. А трамвай № 49 объединил жителей Купчино в рейсе ко Дню Победы.