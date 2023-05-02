Трамвай № 49 объединил жителей Купчино в рейсе ко Дню Победы

Трамвай Победы сегодня проследовал по маршруту № 49. В нем провели традиционную акцию памяти солисты ансамбля «Купчинские зори» совместно с активом Подростково-молодежного центра «Фрунзенский». В этом году к акции присоединились жители Купчино и неравнодушные пассажиры трамвая –поздравляли друг друга с 9 мая, пели песни военных лет, читали стихи, а молодежь раздавала георгиевские ленточки.

Солисты «Купчинских зорей» под аккомпанемент гармони исполнили песни «День Победы», «Катюша», «Смуглянка». Артисты в военной форме прочитали стихи, воспоминания и монологи времен Великой Отечественной войны. Участница акции, жительница Фрунзенского района Виктория Мошина прочла стихотворения собственного сочинения: «Бессмертный полк» и «Дети войны».

Трамвайный рейс в честь Дня Победы открыл V Молодежный гражданско-патриотический форум, проводимый администрацией Фрунзенского района.

Традиционно петербургский Горэлектротранс к 9 мая совместно со школьниками, молодежью и творческими коллективами города организует трамвайные и троллейбусные рейсы Победы в разных районах города. Так, из Василеостровского трампарка, который был задействован в возобновлении трамвайного движения в блокадном Ленинграде, стартовал сегодня памятный рейс исторического трамвая с реконструкторами на борту. В этом году также акции памяти пройдут на трамвайном маршруте № 29 и троллейбусном маршруте № 24 с участием школы № 543 Московского района.