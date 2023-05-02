Специалисты и ветераны Горэлектротранса приняли участие в запуске мариупольского трамвая

В Мариуполе 2 мая возобновлено трамвайное движение, прерванное в марте 2022 года. Сегодня движение трамваев лично запустили Президент России Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Участие в восстановлении первой трамвайной линии принимали специалисты петербургского Горэлектротранса. Предприятие руководит многопрофильной базой в составе 80 человек, которая помогает городу-побратиму Мариуполю. Также ГЭТ реализует в городе транспортную функцию: восстановление трамвайного движения. Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин совместно с руководителями ГЭТ и кондуктором Трамвайного парка №1, жителем блокадного Ленинграда Валентином Кузьминским приняли участие в торжественном открытии первого восстановленного маршрута.

Подготовка к запуску первого маршрута в Мариуполе велась совместными усилиями при участии СПб ГУП «Горэлектротранс». В восстановлении линии приняли участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, первый заместитель директора Игорь Лакеев, директор по реализации инфраструктурных проектов Валерий Молодец, начальник отдела капитального и текущего ремонта путевого хозяйства Управления капитального строительства и ремонта Дмитрий Уксусов, начальник ОСП «Энергохозяйство» Александр Щербань, начальник производственно-технического отдела Энергохозяйства Вадим Юрченко, главный инженер кабельной сети Энергохозяйства Александр Кавуненко, начальник контактной сети Энергохозяйства Виталий Куликов.

Под общим надзором и контролем петербургских специалистов восстановлен участок протяженностью 10,4 км, в том числе вновь уложено более 1 км нового пути. Первый маршрут соединил две важные части Мариуполя: Жовтневый район в центре, где расположены важнейшие административные, культурные и научные сооружения города и Ильичевский район.

Также отремонтированы и подготовлены к выпуску на линию 15 вагонов. С нуля восстановлены контактная сеть с частичной заменой опорных конструкций, кабельные линии (из них более 3км - проложено вновь), работоспособность 5 тяговых подстанций, одна их них специально под эти цели изготовлена в Санкт-Петербурге. В настоящее время продолжаются работы по восстановлению Депо №3.

На фото: кондуктор Трамвайного парка №1, житель блокадного Ленинграда Валентин Кузьминский и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин

Сегодня весёлый звон майских трамваев напомнил ещё об одном радостном символе: звонке ленинградского трамвая, который 15 апреля 1942 года возвестил о том, что город жив.