Работа электротранспорта на период мероприятий, репетиций и парада, посвященных Дню Победы

Парад Победы

(27 апреля, 4,7,8,9 мая)

В связи с репетициями и проведением торжественного парада войск, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту:

27 апреля с 14:00 до 18:30

4 мая с 14:00 до 18:30

7 мая с 07:00 до 12:30

8 мая с 15:00 до 16:30

9 мая с 09:00 до 12:30

Троллейбусы следуют:



№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»

№ 5:

27 апреля с 14:00 до 18:30; 4 мая с 14:00 до 18:30; 8 мая с 15:00 до 16:30

- от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»

7 мая с 07:00 до 12:30, 9 мая с 09:00 до 12:30

- движение закрыто

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская улица»

№ 10: движение по двум трассам



- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»

- от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., Новочеркасскому пр. (обратно: по Новочеркасскому пр., Таллинской ул.), Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская улица»

№ 11: движение по двум трассам

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»

- от к/ст «Таллинская улица» по ул. Стахановцев, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»

№ 17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской пл., Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер. до к/ст «Конногвардейский бульвар» (обратно по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича)

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»

Мероприятия 6 мая

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 6 мая закрывается троллейбусное движение:

с 10:00 до 13:00 – по Пражской ул. от ул. Белы Куна до пр. Славы;

от ул. Белы Куна до пр. Славы; с 11:00 до 14:00 – по пр. Славы от Софийской ул. до Бухарестской ул.

Троллейбусы следуют с 11:00 до 14:00:

№ 26: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Станция метро «Московские Ворота»

№ 27: от к/ст «Река Оккервиль» по действующей трассе до Софийской ул., далее по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Площадь Конституции»

№ 29: от к/ст «Ж.-д. станция «Сортировочная» по Софийской ул., ул. Белы Куна, Будапештской ул., пр. Славы и по действующей трассе до к/ст «Улица Солдата Корзуна»

*раздел актуализируется и дополняется



