Детский оздоровительный лагерь «Зарница» подготовил четыре смены на лето

ДОЛ «Зарница» – ведомственный лагерь петербургского Горэлектротранса, самого экологичного городского транспортного предприятия. Лагерь расположен в живописном и экологически чистом уголке Всеволожского района, где ребят ждет насыщенный отдых в окружении соснового леса в комфортабельных корпусах и с разнообразной методической и спортивной программой. Напомним, 69-летний лагерь в прошлом году перезапустился после масштабной реконструкции: заменены инженерные коммуникации, улучшены бытовые условия, появились новые современные спортплощадки и велостанция. Кроме того, лагерь стал всесезонным и впервые принял осенние и зимние смены. А сама работа лагеря помимо полноценного отдыха стала нацелена ещё и на профориентацию.

В летний сезон-2023 обновлённая «Зарница» проведет четыре смены:

1-я смена 01.06 - 21.06

2-я смена 24.06 - 14.07

3-я смена 17.07 - 06.08

4-я смена 09.08 - 29.08

На территории лагеря сформирована разнообразная спортивная база: профессиональные батуты, крытый спортзал с прорезиненным покрытием для занятий единоборствами, открытая баскетбольная площадка, поле для пляжного волейбола с чистым песком, большая тренажерная зона для общей физической подготовки, велосипеды и многое другое.

Образовательно-досуговая программа составляется с учетом возрастных и личностных особенностей детей. В ежедневном графике распорядка дня наряду со спортивными присутствуют интеллектуальные и творческие активности.

Каждая смена протяженностью 21 день имеет свое название и несет определенный смысл: «Время первых, или звезды зажигаются», «Пространство новых открытий», «Страна супергероев», «Резиденция людей будущего». Все смены абсолютно разные и интересные. Для реализации задуманного сформирована профессиональная педагогическая команда, в которую вошли учителя первой и высшей категорий города Санкт-Петербург, студенты РГПУ им. Герцена, актеры-аниматоры «Академии креативных индустрий», педагоги «Некрасовского педагогического колледжа» и другие.

Профориентационное направление включает в себя посещение объектов Горэлектротранса и знакомство с разнообразием транспортных профессий. Отдельное направление профориентации проходит под кураторством Пресс-службы Горэлектротранса. Для детей, заинтересованных в медиапрофессиях, специалисты Пресс-службы организуют творческие встречи и мастер-классы, с результатами которых знакомит рубрика «Зарница-Озорница» в летних номерах корпоративной газеты «Петербургские магистрали». Традиционными гостями в лагере в первые дни смен являются сотрудники МЧС Лесколовского района, которые проводят для ребят День безопасности.

Чтобы гости лагеря чувствовали себя комфортно, особенно в первое время – пока не перезнакомились друг с другом, для них предусмотрены комплекты брендированных футболок и кепок – для каждого отряда свой цвет. Также в приветственный подарок входят брендированные махровые полотенца. Указатели, расставленные по большой территории лагеря, не дадут заблудиться.

И, пожалуй, о самом главном: в лагере организовано сбалансированное пятиразовое питание. Завтрак, обед, полдник, ужин, вкусные десерты и, конечно же, второй ужин. Повара и технологи перед летней оздоровительной компанией разработали новое сбалансированное меню, в котором грамотно сочетаются витамины и микроэлементы, а в основе лежат только натуральные продукты без консервантов. Питание будет не только вкусным, но и полезным, таким, чтобы пополнять запасы сил и способствовать новым детским победам.

Информация о заезде и приобретении путевок:

+7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61





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