«Петербургские магистрали»: вышел в свет апрельский номер газеты

Нынешний апрель оказался связан с именами двух выдающихся людей, внесших огромный вклад в развитие электротранспорта Ленинграда – Санкт-Петербурга. 22 апреля мемориальная доска увековечила память начальника Трамвайно-троллейбусного управления, «командира блокадного трамвая» Михаила Сороки в год его 120-летия. А 5 апреля не стало Юрия Горлина, возглавлявшего предприятие с 1982 по 2002 гг.

К 81-й годовщине пуска пассажирского трамвая в осаждённом Ленинграде мемориальная доска Михаилу Сороке установлена на доме 9-13 по 8-й Советской улице, где жил начальник ТТУЛ, и откуда он уходил руководить блокадным трамваем.

Не стало Юрия Горлина, возглавлявшего предприятие 20 лет, которые пришлись на сложнейший период перестройки и 90-х годов. Разворот номера посвящён памяти выдающегося уважаемого руководителя, нашего коллеги, истинного гражданина Ленинграда – Санкт-Петербурга.

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