Специалисты Горэлектротранса выступили в Русском музее с лекцией об истории трамвая

В Центре музейной педагогики и творческих инициатив Русского музея 27 апреля состоялось совместное мероприятие с Экспозиционно-выставочным комплексом городского электрического транспорта под названием «Петербург – трамвайная столица России». Объединяющей идеей сотрудничества двух учреждений культуры стал портрет изобретателя трамвая Фёдора Пироцкого участницы всероссийского конкурса детского творчества работ «Отечество славлю!» Анны Кузнецовой. Лекция Горэлектротранса о создании в Петербурге трамвая расширила формат художественной выставки.

Лекцию для гостей Русского музея провёл начальник группы экспозиционно-выставочных программ Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Павел Ялышев. Он рассказал об экспериментах Фёдора Пироцкого по запуску электрического трамвая в Петербурге в 1880 году. Благодаря успешным опытам инженера наш город по праву считается родиной трамвая. Также слушатели узнали о развитии трамвайной системы Санкт-Петербурга от конки до наших дней.

«Было видно, что ребят эта тема очень заинтересовала, - поделился своими впечатлениями Павел Ялышев. - Причём дети не только расспрашивали об истории электротранспорта, но и высказали пожелание, чтобы в нашем городе было больше новых трамваев. Поэтому я рассказал им ещё и о программе развития Горэлектротранса, в рамках которой планируется обновить весь подвижной состав. Маленькие слушатели были весьма удивлены тем, что в Санкт-Петербурге, оказывается, уже вовсю работают “умные” трамваи с элементами искусственного интеллекта».

Лекцию об истории трамвая предварил осмотр выставки победителей Всероссийского конкурса детского творчества «Отечество славлю!», представленной в Восточном павильоне Михайловского замка. В числе выставочных работ посетители Русского музея нашли портрет Фёдора Пироцкого, который провёл успешный эксперимент в Дегтярном переулке, где «впервые был двинут вагон электрической силою». Картину написала воспитанница детской школы искусств имени М.А. Балакирева 13-летняя Анна Кузнецова.