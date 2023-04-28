Экологические акции Горэлектротранса приурочили ко Дню Земли

Молодежный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» на субботнике благоустроил Аллею городского электрического транспорта в Невском районе, а сотрудники предприятия под кураторством Службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности развесили скворечники в трамвайных и троллейбусных парках. Экоакции приурочили ко Дню Земли.

Вот уже 5 лет растет и процветает Аллея городского электрического транспорта, заложенная молодежью Горэлектротранса в 2018 году в честь 111-летия петербургского трамвая и 155-летия конки. 20 молодых кленов заметно подросли и окрепли. Каждый год актив Молодежного совета ухаживает за своими подопечными, убирает мусор после зимы и благоустраивает ближайшую территорию.

В этом году экологические акции ГЭТ были направлены не только на флору, но и на фауну. Под кураторством Службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности сотрудники предприятия развесили скворечники в трамвайных и троллейбусных парках. На территории парков обустроены «зеленые» зоны для отдыха. Там есть скамейки, цветочные клумбы, кустарники и кормушки для птиц. Теперь, помимо кормушек, у постоянных пернатых гостей появились еще и «комфортабельные» скворечники.

Для работников отрасли экологически чистого транспорта ответственное отношение к окружающей среде – не только профессиональная черта, но и осознанный выбор в пользу сохранения нашей планеты.