Сотрудники Горэлектротранса провели День благоустройства

Около 1400 работников петербургского Горэлектротранса вышли 29 апреля на городской субботник. Свои хозяйства приводили в порядок представители всех парков, подразделений и служб, которые в общей сложности убрали 50 гектаров подведомственных и прилегающих территорий. А «милой» чертой месяца чистоты и благоустройства, на период которого приходится Международный День земли, стала установка скворечников в подразделениях ГЭТ.

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Работы по весеннему благоустройству проводились сегодня на всех производственных площадках ГЭТ: работники всех десяти трамвайных и троллейбусных парков трудились у себя на рабочих местах, сотрудники Управления работали на Сызранской улице, а также помогали Службе движения убирать конечные станции и разворотные кольца. Путейцы традиционно очищали трамвайные пути и остановочные пункты на обособленном полотне. Специалисты Энергохозяйства работали на тяговых подстанциях, объектах кабельных и контактных сетей, а работники Аварийно-восстановительной службы «Носорог» - на всех девяти точках базирования. Также на субботник вышли работники Службы подвижного состава, Автобазы, Службы материально-технического снабжения, Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс».

В общей сложности убрано почти 500 тысяч квадратных метров подведомственных и прилегающих территорий, в зданиях вымыты окна, на стенах и опорах ликвидирована несанкционированная реклама и граффити, подрезаны деревья. Приведены в порядок газоны, разбиты новые цветочные клумбы.

Студенты Учебно-курсового комбината Горэлектротранса традиционно вышли на субботник сразу тремя группами – одна трудилась в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке, где располагается УКК, вторая отправилась на конечную станцию «ул. Жени Егоровой», а третья выехала на Пискарёвское кладбище, где ребята привели в порядок братские захоронения. За работу будущие водители получили благодарность администрации мемориала.

«Травка зеленеет, солнышко блестит; ласточка с весною в сени к нам летит». Памятуя об этом известном стихотворении Алексея Плещеева, в Горэлектротрансе решили подготовиться к появлению пернатых вестников весны. Зелёные зоны предприятия экологического транспорта и раньше были облюбованы птицами, а чтобы им было ещё комфортнее, работники ГЭТ смастерили новые уютные скворечники. Теперь в них с удобством могут разместиться как, собственно, скворцы, так и синички, дрозды, воробьи, трясогузки и другие пернатые, имеющие обыкновение селиться в скворечниках. Установку скворечников приурочили к Международному дню Земли.