Работники Трамвайного парка № 8 прошли техническое обучение по эксплуатации токоприёмников нового поколения

В Трамвайном парке № 8 прошло техническое обучение, в ходе которого сотрудники ГЭТ, отвечающие за ремонт и эксплуатацию подвижного состава, смогли изучить особенности работы с токоприёмниками системы «SOLO». Специалисты по техническому обучению на местах были подготовлены в Корпоративном учебном центре в рамках программы дополнительного профессионального образования.

Занятие началось с теоретической части, в рамках которой специалист по техническому обучению Вадим Канцелярчик актуализировал для работников ремонтной зоны информацию о конструктивных изменениях в системе токоприёмника и ответил на интересующие их вопросы. Краткий курс подготовки к работе с новыми токоприёмниками продолжился в трамвайном депо, где работники Восьмого парка смогли применить обретённые знания на практике.

«Принципиальных отличий в новом токоприёмнике нет, – отметил Вадим Канцелярчик. – Ключевыми особенностями, отличающими систему токоприёмников нового поколения, являются усиление рычагов и увеличение габаритных размеров контактной вставки вместе с защитными «усами» – за счёт этих нововведений производитель улучшил надёжность токоприемника и снизил вероятность его выхода из строя в случае наличия дефектов контактной сети. Безусловно, необходимо понимать, что эффективная эксплуатация и обслуживание обновлённых конструктивных элементов была бы невозможна без своевременного технического обучения работников, которые непосредственно занимаются ремонтом обновлённого подвижного состава».

Напомним, что техническое обучение на местах было внедрено в ГЭТ в 2022 году. В условиях активного обновления и модернизации подвижного состава специалистами Учебного корпоративного центра ГЭТ была разработана система занятий, во время которых работники ГЭТ учатся применять новые инструменты, современные технологии и инновационные методы работы.