Информация для пассажиров

Уважаемые петербуржцы!

Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдать правила дорожного движения при передвижении по улично-дорожной сети:



если движение регулируется, руководствуйтесь сигналами регулировщика или светофора;





там, где нет светофоров, переходите дорогу только по пешеходному переходу, обозначенному знаками 5.19.1 - 5.19.2 и разметкой 1.14.1 - 1.14.3 "зебра";





при переходе проезжей части по переходу (регулируемому и нет) оцените расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедитесь, что переход будет безопасен;





будьте предельно внимательны, когда переходите дорогу, не используйте мобильный телефон или наушники, которые могут отвлечь внимание;





велосипедисты и любители СИМ при пересечении дороги по переходу должны спешиться и пройти по "зебре" пешком, а при движении по велосипедной дорожке - уступить дорогу машинам, двигающимся по пересекаемой велосипедистами и пользователями СИМ дороге.





Водители, уступайте дорогу пешеходам, идущим по пешеходному переходу, а также к стоящему в месте остановки общественному транспорту или от него, если посадка и высадка производятся с проезжей части или с посадочной площадки, расположенной на ней, а при включении на таком транспортном средстве табло "Внимание пассажир" продолжайте движение только после выключения этого табло.





Соблюдение этих простых правил – залог вашей безопасности!