В Петербурге открыли мемориальную доску «командиру блокадного трамвая» Михаилу Сороке

В апреле петербургский Горэлектротранс вспоминает важную веху в истории блокадного Ленинграда – возобновление пассажирского трамвайного движения 15 апреля 1942 года. Напоминанием современникам об этом событии служит памятник Блокадному трамваю, инициатором установки которого был начальник Трамвайно троллейбусного-управления в годы войны, автор книги «Фронтовой трамвай» Михаил Хрисанфович Сорока. В год 120-летия Михаила Сороки память о нём увековечила мемориальная доска «командиру блокадного трамвая». Её установили на доме 9-13 по 8-й Советской улице, где Михаил Сорока жил с 1938 по 1990 гг. и откуда уходил руководить блокадным трамваем.

Фото:

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, внучка М.Х. Сороки Виктория Медведева, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев и директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, жители блокадного Ленинграда, учащиеся Учебно-курсового комбината ГЭТ.

Благодаря управленческим и личным качествам начальника ТТУЛ Михаила Сороки в тяжелейших условиях военного времени была обеспечена бесперебойная работа предприятия, в кратчайшее время восстановлено трамвайное движение, прекратившееся 8 декабря 1941 г. Грузовой трамвай вернулся на улицы Ленинграда 7 марта 1942 г., пассажирский – 15 апреля 1942 г. С этим событием историки связывают начало восстановления города.

«В нашем городе, в Питере стать выдающимся человеком очень тяжело, практически невозможно. Здесь сотни композиторов, художников, учёных. Здесь это сложно. А Михаилу Хрисанфовичу это удалось. Удалось благодаря тому, что он совершил, в общем-то, магический поступок: он подарил городу праздник, подарил городу 15 апреля. Подарил городу в 42-м году надежду на то, что он будет жить. И жители, вы знаете, на звонок трамвая выходили, плакали и были уверены в том, что город выстоит. Я очень рад, что хотя бы в мизерной части нам сегодня удалось отдать должное личности этого человека, и всем нашим предкам, которые сохранили этот великий город», - сказал на торжественной церемонии директор Горэлектротранса Денис Минкин.

Помимо организации ежедневной работы предприятия Михаил Сорока руководил разработкой уникальных инженерных решений, благодаря которым трамвай стабильно функционировал в военных условиях. Была решена задача по ликвидации искрения при движении трамваев, демаскировавшего город; разработана новая конструкция системы охлаждения тяговых подстанций, не зависящая от неисправного водопровода. Также был разработан проект троллейбусной линии для перевозки грузов по льду Ладожского озера.

В своей повседневной деятельности Михаил Сорока заботился о сохранении работоспособного коллектива. В здании гостиницы «Октябрьская» в 1942 г. был развернут стационар для ослабевших сотрудников, у кинотеатра «Молодёжный» работала столовая, была организована работа валяльной фабрики при Трамвайно-троллейбусном управлении, которая обеспечивала зимней обувью не только работников предприятия, но и бойцов Ленинградского фронта.

М.Х. Сорока также принимал участие в решении таких особо важных государственных задач, как прокладка в Ленинград высоковольтного кабеля по дну Ладоги. Начальник ТТУЛ был одним из тех, кто нёс личную ответственность за выполнение этой задачи, успешная реализация которой 23 сентября 1942 г. позволила дать осаждённому городу ток Волховской ГЭС. За эту операцию в марте 1943 г. М.Х. Сорока был удостоен ордена Красной звезды.

2023 год в петербургском Горэлектротрансе объявлен Годом памяти М.Х. Сороки.

Также по теме:

Школьники поздравили ветеранов Горэлектротранса с годовщиной пуска блокадного трамвая

Молодёжь ГЭТ прочла на Пискарёвском кладбище стихи в честь запуска блокадного трамвая