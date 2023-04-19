Наставники ГЭТ обменялись опытом и вспомнили Плутарха

В Троллейбусном парке № 1 состоялся деловой завтрак для молодых наставников Горэлектротранса, в 2022 году повысивших свою квалификацию в Корпоративном учебном центре. Участие во встрече приняли директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова и заместитель директора Учебно-курсового комбината Ирина Изотова. Неформальный разговор о профессии местами приобретал концептуальный характер: затрагивались темы личностного развития и места человека в жизни. Вспомнили даже Плутарха.

Основной вектор встречи задал директор Горэлектротранса Денис Минкин: «Хотелось бы поговорить о том, в чём реальный смысл понятия наставник, в чём ваша деятельность в этом плане заключается, что в ней нужного для вас и нужного для ваших учеников – причём именно в такой последовательности. Потому что я думаю, что если эта работа будет интересна и значима для вас, то вы сможете быть интересными и для тех, кого опекаете».

Денис Минкин подчеркнул важность института наставничества на фоне реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Обновление инвентарного парка и инфраструктуры, автоматизация и внедрение интеллектуальных систем управления на транспорте, в том числе на подвижном составе и в диспетчеризации влечёт за собой изменение номенклатуры профессий.

Заместитель директора Учебно-курсового комбината Ирина Изотова подвела итоги программы повышения квалификации «Основы педагогики и психологии в работе наставников», которую корпоративный учебный центр специально разработал для развития системы наставничества в ГЭТ. Наставники в формате тренингов отрабатывали навыки педагогического общения и выстраивали свою стратегию отношений с учениками. В качестве примера таких отношений Ирина Изотова привела изречение древнегреческого писателя и философа Плутарха: «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь».

На деловом завтраке вручили благодарности лучшим наставникам по результатам обучения: мастеру Троллейбусного парка № 3 Дмитрию Татарину, начальнику смены Троллейбусного парка № 6 Гудрату Шаиг оглы Ибрагимову, слесарю-электрику по ремонту электрооборудования Службы подвижного состава Евгению Махонину. Одной из своих главных задач на посту наставника Евгений Махонин видит повышение качества ремонта подвижного состава недавними выпускниками учебных заведений. При этом у молодого специалиста есть желание и самому развиваться профессионально: «Я пытаюсь найти себя в профессии инженера, хочется занять эту нишу. Хочется не только уметь разобрать и собрать троллейбус, но и залезть туда, куда не залезают, подумать, что можно сделать лучше».

Поддержав стремление к профессиональному развитию, Денис Минкин обратил внимание, что для этого необходимо обязательно повышать своё образование: «На одном уровне знаний держать энтузиазм сложно. Через 10 лет ты станешь матёрым уважаемым электриком, у тебя будут те же двое подопечных, но тебя никуда не назначат - нет образования. Если есть желание и тяга, откладывать на потом нельзя. Надо брать волю в кулак и поступать в вуз. У нас в кадровом резерве есть люди с горящими глазами, и есть те, кого давно нужно поменять. Но при этом есть квалификационные требования, не позволяющие назначать работника без высшего образования».

Заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу Юлия Баранова напомнила наставникам, что предприятие предоставляет кадровым резервистам возможность повышения квалификации и получения высшего профильного образования, открывающего новые карьерные возможности. Важно, что обучение проходит заочно, без отрыва от производства, и компенсируется предприятием - в случае успешной учёбы и отсутствия «хвостов». Эти и другие льготы гарантируются «Положением о наставничестве» и «Положением о кадровом резерве». Множество бонусов предусматривают также «Положение о молодом специалисте» и «Положение о молодом рабочем». Об этих льготах выпускники узнают в том числе на комиссиях по распределению, которые проходят с участием представителей Горэлектротранса. Старший мастер Трамвайного парка № 3 Анар Пономарёв предложил включать в состав этих комиссий ещё и наставников от ГЭТ.

Наставники также поделились своим опытом работы с практикантами. Так, слесарь по ремонту подвижного состава Трамвайного парка № 5 Сергей Лапковский рассказал, что в общении с подопечными очень важно в первые дни или даже часы общения нащупать ниточки, которые помогут наладить коммуникацию на основе общих интересов и тем. В свою очередь представители Управления по персоналу ознакомили наставников с отзывами студентов, проходивших практику в ГЭТ. Ребята отмечали профессионализм, компетентность и отзывчивость старших товарищей. А особенное оживление вызвал в зале лаконичный отзыв о наставнике: «был адекватен».